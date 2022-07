Apple TV+ debutará en la Comi-Con 2022; estas serán las novedades

Apple TV+ reveló hoy una alineación de paneles que serán los favoritos de todos los fans de algunas de las series originales, marcando su debut en la convención de fanáticos más grande del mundo, San Diego Comic-Con International. Los paneles contarán con el elenco y los equipos creativos del exitoso thriller “Severance," la elogiada serie de realidad alternativa "For All Mankind,” la aclamada comedia laboral "Mythic Quest,” además de un panel imperdible con algunos de los mejores de la actualidad. narradores de “See,” “Invasion," "Foundation" y "For All Mankind" para compartir sus ideas sobre la construcción del mundo con los fans.

Además de estos paneles imperdibles, los asistentes tendrán la oportunidad, si se atreven, de sumergirse en el mundo de Lumon Industries en una innovadora instalación "Severance" en el Hard Rock Hotel. La experiencia llevará a los nuevos empleados de Lumon a través de su primer día en el piso “severance", donde se requerirán todos sus sentidos si esperan reunirse con su 'outtie'. La experiencia se crea en asociación con el productor ejecutivo Ben Stiller y los productores del programa.

San Diego Comic-Con International se llevará a cabo desde el jueves 21 de julio hasta el domingo 24 de julio. Las fechas, horarios y ubicaciones de todos los paneles se anunciarán más cerca del evento.

Los paneles de las series originales de Apple TV+ en San Diego Comic-Con International incluirán:

1. Inside “Severance”

El productor ejecutivo y director Ben Stiller, el creador y productor ejecutivo Dan Erickson y los miembros del reparto Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Dichen Lachman y Jen Tullock comparten los secretos de "Innie" de la primera temporada de la serie aclamada por la crítica de Apple TV+.

2. The Alternate World of “For All Mankind”

Los creadores y productores ejecutivos Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi se unen a la productora ejecutiva Maril Davis y los miembros del reparto Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña y Wrenn Schmidt para hablar sobre la tercera temporada de la serie de realidad alternativa Apple TV+ aclamada por la crítica.

3. The Players of “Mythic Quest”

La creadora y productora ejecutiva Megan Ganz, el productor ejecutivo y estrella David Hornsby y los miembros del elenco Charlotte Nicdao, Danny Pudi, Imani Hakim, Jessie Ennis y Ashly Burch se sumergen profundamente en la comedia laboral de Apple TV+ aclamada por la crítica y comparten un primer vistazo exclusivo a la próxima tercera temporada.

4. Storytellers of Apple TV+

El creador y productor ejecutivo Ronald D. Moore de "For All Mankind,” el productor ejecutivo Simon Kinberg de “Invasion,” el productor ejecutivo y showrunner de "See" Jonathan Tropper y la creadora y productora ejecutiva de "Mythic Quest," Megan Ganz hablará sobre la creación del mundos únicos de su serie y compartir adelantos exclusivos de los próximos episodios. David S. Goyer también se unirá desde el set de “Foundation” con un adelanto especial de la próxima segunda temporada.

5. “Severance”

Del director y productor ejecutivo Ben Stiller y el creador Dan Erickson llega “Severance.” Mark Scout (Adam Scott) lidera un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento de despido, que divide quirúrgicamente sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal. Este atrevido experimento de "equilibrio entre el trabajo y la vida personal" se pone en duda cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo... y de sí mismo. Endeavour Content sirve como estudio para la serie.

La primera temporada de “Severance” está disponible para ver ahora en Apple TV+.

6. “For All Mankind”

En la tercera temporada, el Planeta Rojo se convierte en la nueva frontera de la carrera espacial no solo para EE. UU. y la Unión Soviética, sino también para un nuevo participante inesperado con mucho que demostrar y mucho más en juego. Nuestros personajes se enfrentan cara a cara cuando sus ambiciones por Marte entran en conflicto y sus lealtades se ponen a prueba, creando una olla a presión que llega a una conclusión culminante. “Para toda la humanidad” es una producción de Sony Pictures Television.

Las temporadas uno y dos de “For All Mankind” están disponibles para ver ahora en Apple TV+ y la temporada tres se estrenó el 10 de junio con nuevos episodios que se lanzarán todos los viernes hasta el 12 de agosto.

7. “Mythic Quest”

“Mythic Quest” sigue al equipo detrás del videojuego multijugador más grande de todos los tiempos. Co-creada por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz ("It's Always Sunny in Philadelphia"), la serie está protagonizada por McElhenney como el director creativo de la compañía ficticia, Ian Grimm, y también incluye a Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Jessie Ennis, Naomi Ekperigin y David Hornsby, quien también es productor ejecutivo. La serie está producida para Apple TV+ por Lionsgate, 3 Arts Entertainment y Ubisoft Film & Television.

Las temporadas uno y dos de “Mythic Quest” están disponibles para ver ahora en Apple TV+.

8. “Invasion”

Del productor nominado al Premio de la Academia y dos veces nominado al Premio Emmy, Simon Kinberg y David Weil, "Invasion" es una serie dramática de ciencia ficción basada en personajes que sigue una invasión alienígena a través de diferentes perspectivas en todo el mundo. Ambientada en varios continentes, “Invasion” está protagonizada por Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar y Shioli Kutsuna. La serie proviene de Apple Studios.

La primera temporada de “Invasión” ya está disponible para ver en Apple TV+.

9. “See”

Jason Momoa protagoniza "See" para Apple TV+. AFP / ARCHIVO

“See” tiene lugar en un futuro lejano, después de que un virus mortal diezmara a la humanidad. Los que sobrevivieron quedaron ciegos. Jason Momoa interpreta a Baba Voss, el padre de gemelos nacidos siglos después con la mítica capacidad de ver, que debe proteger a su tribu contra una reina poderosa pero desesperada que quiere destruir a los gemelos. Alfre Woodard interpreta a Paris, el líder espiritual de Baba Voss. La serie es producida por Chernin Entertainment y Endeavour Content.

La tercera temporada de “See” se estrenará el viernes 26 de agosto de 2022.

Las temporadas uno y dos están disponibles para ver ahora en Apple TV+.

10. “Foundation”

Basada en las novelas galardonadas de Isaac Asimov, “Foundation” relata una banda de exiliados en su monumental viaje para salvar a la humanidad y reconstruir la civilización en medio de la caída del Imperio Galáctico. La serie es producida para Apple TV+ por Skydance Television.

La primera temporada de “Foundation” ya está disponible para ver en Apple TV+.