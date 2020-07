Gustavo Lara te invita a su concierto

El cantante veracruzano Gustavo Lara realizará un concierto vía streaming el próximo sábado 4 de julio a las 21:00 horas a través de la plataforma econcerts.tv. El artista estará ofreciendo un recorrido musical por los grandes éxitos que han marcado su carrera como “A la sombra de los ángeles”, “Aliento con aliento”, “Princesa”, “Por qué será”, “Te me vas” y “Por volverte a amar”, entre muchas otras. En entrevista comparte que también abordará las canciones de su disco reciente publicado en 2018 de nombre “Háblame de ti”.

“Me emociona volver a subirme a un escenario y volver a cantar, porque ya llevábamos tres meses y medio guardados todos, de alguna manera paralizados, pensando que esto (la pandemia) iba a durar menos y todo se ha ido alargando. Entonces, para todos los músicos, el staff y para mí es un gran alivio el poder hacer aunque sea de esta forma y sin público (un concierto)”, dice Gustavo, quien compara esta experiencia como se hacían antes los programas de televisión musicales.

“Donde tratabas de conectar lo más rápido con el público y cantarles los temas que ellos esperan”.

En esta nueva modalidad de los shows de alguna manera se vuelve a reactivar una industria como la musical que ha sido bastante golpeada por la cuarentena que persiste por el COVID-19. “Yo me considero un tipo bastante afortunado, porque ahora en esta nueva modalidad te presentas con todo lo que exige un extraordinario show, que esté bien transmitido, que la gente vea claras las imágenes, que escuche bien el audio, porque la gente está pagando por recibir ese trato. Entonces, estoy muy contento con la gente que me invita a participar, porque además se suma mucha gente que no sabía de mí, así que para mí es un gran oportunidad”.

Busca enamorar al público

El show de Gustavo Lara se podrá disfrutar en tres distintas modalidades que son acordes a la experiencia que desean los usuarios. La trasmisión del concierto es una opción, pero con meet and greet se podrá tener la experiencia previa al espectáculo y luego quien lo desee podrá tener el encuentro con Gustavo después de la velada donde él contestará preguntas de la audiencia, para estas últimas modalidades interactivas sí hay cupo limitado. Los costos van de los $81 a los $207 pesos.

“Hay para todos los presupuestos y lo que queremos básicamente es llegarle a mucha gente, esa es nuestra intención, aprovechando estas gran oportunidad de presentar un espectáculo profesional en todo sentido”.

Gustavo también comparte que se aproxima un nuevo sencillo bajo el género de la salsa que pronto estará presentando a su público. “El artista tiene que arriesgarse, salir de su zona de confort y empezar a hacer cosas diferentes, la verdad es que con la salsa me siento muy cómodo, sé que en México no hay muchas estaciones de radio que la apoyen, pero por internet hay cualquier cantidad de cosas. Entonces haremos el lanzamiento de ‘Porque tú’ por redes sociales y ojalá a la gente le guste, para mí es básico comenzar a mostrar diferentes cosas”, finalizó el músico.

