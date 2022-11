La banda británica ColdPlay se ha convertido una de las más escuchadas a nivel mundial por su talento musical, pero eso no es todo, ya que por su calidez se han ganado el cariño de los fans logrando tener una buena conexión, tal como sucedió en su concierto en Argentina en donde interpretó uno de los temas del más grande artista de la nación, Gustavo Cerati.

Dicho concierto fue llevado a cabo el pasado viernes 28 de octubre en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, el cual se convirtió en una noche mágica, pues Chris Martin, vocalista de la banda del Reino Unido y los demás integrantes de manera inesperada, comenzaron a tocar los acordes del tema "De música ligera", la cual se volvió un éxito tras su lanzamiento en 1990 por Soda Stereo.

Antes de que todo el público presente estallara, el vocalista pidió con un fluido español que "cantaran por todo el mundo", segundos después los fanáticos gritaron a todo pulmón causando euforia al escuchar los acordes de la guitarra.

Como era de esperarse todos los argentinos corearon la canción de principio a fin, dejando en segundo plano la interpretación de Chris, quien por cierto conocía a la perfección toda la letra.

El momento quedó inmortalizado en varios videos, que ya son virales en las redes sociales, donde se pueden leer varios mensajes de agradecimiento por parte de sus fans: "Estuve ese día ahí y se me hizo el clásico nudo en la garganta, inevitable no recordar a Gustavo", "Una gran banda: Coldplay le rinde homenaje a otra gran banda: Soda Stereo. Así de sencillo", "Estuvo genial, lindo homenaje. La rompieron", "¡Se pasa Chris Martin! Se pasa Coldplay. La mejor banda de este tiempo", "Yo acá me escalofrié, lindo gesto. Cantar en un idioma que no maneja y sobre todo mover la audiencia como lo hace", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

MF