Tyler, The Creator incluyó a Guadalajara en la etapa latinoamericana de CHROMAKOPIA: The World Tour, con una presentación programada para el 29 de marzo de 2026 en la Arena Guadalajara a las 21:00 horas.

El anuncio se da mientras el rapero se encuentra recorriendo Asia con el mismo espectáculo, que acompaña a su álbum CHROMAKOPIA, lanzado a finales de 2024. El disco debutó en el número uno del Billboard 200, posición que mantuvo durante tres semanas, y estableció un récord en Spotify como el estreno más reproducido de un álbum de rap.

La gira mundial ha pasado por escenarios de gran formato en Estados Unidos, donde agotó seis fechas en Los Ángeles y cuatro en Nueva York. En paralelo, Tyler lanzó su más reciente producción, DON’T TAP THE GLASS, que se convirtió en su cuarto material consecutivo en encabezar el Billboard 200.

¿Cómo será la venta de boletos?

Los boletos para el concierto en Guadalajara estarán disponibles al público a partir del viernes 19 de septiembre, a las 10:00 horas, a través del sistema Superboletos, en taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

