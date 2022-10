Aunque la promesa era comenzar a las 19:30 horas la jornada rockera de este martes en el Estadio AKRON, ni los tapatíos ni el talento fueron puntuales en la primera parte de esta jornada, pues hasta 15 minutos después dio inicio el show de la banda capitalina Molotov, que logró apaciguar a tiempo la reflicha que comenzaban a generarse entre los asistentes que optaron por 'madrugarle' y evitarse cualquier caos vial.

EL INFORMADOR / N. Gutiérrez

Con un estadio 'a medias', el cuarteto, conformado por Paco Ayala, Tito Fuentes, Micky Huidobro y Randy Ebright, y considerado como uno de los exponentes rockeros más irreverentes de México, fue recibido por la audiencia tapatía, que aún no lograba ocupar por completo la zona de cancha y la mayoría de gradas ante las extensas filas para pasar por los filtros de seguridad e ingresar finalmente al recinto, más aquellos fanáticos que estaban "regateando" a los vendedores de mercancía informal de los estelares de la noche Guns N' Roses con llaveros, tazas, chisteras y playeras de hasta 200 pesos la más barata.

EL INFORMADOR / N. Gutiérrez

Aunado al público que también optó por irse a los sanitarios y localizar a los vendedores de cerveza, más lo que trataban de encontrar por cuales acceso podían llegar a su butaca o sección Molotov dio inicio a su show directo a los éxitos con "Amateur", que fue la canción de saludo de la banda recién nominada al Grammy Latino por su reciente lanzamiento “No Olvidamos”.

Molotov repasó su clásico repertorio incluyendo temas como "Chinga tu madre", "Pendejo" y "Changüich a la chichona".

Los rockeros agradecieron el apoyo del público tapatío y principalmente de tener la posibilidad de vivir y hacer de este show "Todo un sueño hecho realidad".

Con un show de aproximadamente 40 minutos, Molotov no se guardó para el final el emblemático tema noventero "Gimme tha power", para así ligarse con "Frijolero", y aunque desde las gradas el público empezaba a gritar al unísono que ha se cantara "Put...", Molotov prosiguió con su selección de la noche con "Marciano", "Dance and dense denso" y "Mátate Tete", hasta finalizar con "Put...", que pese a las críticas hechas por la comunidad LGBT+ al considerla como ofensiva y homofobica, ha seguido como uno de los temas más aplaudidos en las presentaciones en vivo de Molotov, y en Guadalajara, esta noche en este Estadio AKRON, no fue la excepción.

MF