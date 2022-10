Siendo Aterciopelados la banda responsable de abrir los conciertos que la banda Guns N’ Roses ofreció en Colombia, la cantautora Andrea Echeverri se disculpó públicamente con los creadores de “Welcome to the jungle” y con su equipo de producción, luego de que en el primer conciertos se mostró molesta y los insultó cuando no le permitieron terminar adecuadamente su presentación.

Diversos medios colombianos, así como asistentes de la primera de dos fechas que Guns N’ Roses ofreció en Bogotá los días 11 y 12 de octubre, dieron cuenta del enojo de la principal voz de Aterciopelados cuando en el escenario llamó “hijos de pu…” a la banda, luego de que a la agrupación colombiana le fue cortado sorpresivamente el sonido durante su presentación de apertura previo a la aparición de los músicos estelares.

De acuerdo a los reportes de medios colombianos, la molestia de Aterciopelados comenzó desde el momento en que no se les permitió tener la acostumbrada prueba de sonido antes del concierto que convocó a más de 68 mil fanáticos de Guns N’ Roses en Bogotá, por lo que Andrea Echeverri desde el escenario expuso la situación indicando: “Los gringos están chéveres, ajá, pero hay que mirar para acá. No nos dejaron probar el sonido los hijos de pu…'”.

Tras viralizarse los comentarios de Echeverri, han surgido nuevos videos en el que la cantante, nuevamente desde el escenario, ya en la segunda y última presentación de Guns N’ Roses en Bogotá, pidió públicamente disculpas por sus dichos una noche anterior.

“Fui indiscreta y dije ‘gringos hijos de pu…’, me arrepiento, qué cagada, qué huevos”, explicó la colombiana al referir que en efecto no se le permitió a Aterciopelados hacer la prueba de sonido, sin embargo, resaltó que “nos dieron un sonido hijo de pu… así que aquí excusas públicas. Qué chimba estar aquí abriéndole a esos manes. Gracias a ustedes, un abrazo a ustedes”, expresó retractándose de su insulto.

MF