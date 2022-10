A través de Tik Tok, la usuaria identificada como Fernanda Sosa, compartió su testimonio sobre cómo su boleto para acudir a ver a Harry Styles desapareció de la plataforma Ticketmaster, en donde compró su acceso para ver al cantante británico en México como parte de su gira “Love on Tour 2022”.

En su testimonio, Fernanda pone en contexto la polémica relacionada a la boletera Ticketmaster, señalada por otros usuarios de “clonar” boletos para diversos shows, pues al llegar al evento, han surgido casos de que los tickets en cuestión, ya fueron utilizado o pasaron por el scaner en los filtros de ingreso, pese a que éstos fueron comprados formalmente desde la plataforma y pese a tener los testigos de la compra en correos electrónicos o el boleto físico.

“No sé hasta dónde reclamar esto”, comienza a relatar Fernanda, al indicar que ha recurrido a la plataforma de TiK Tok para lograr que su caso se haga viral y pueda encontrar una solución con la boletera, recuperar su boleto y advertir a otros usuarios, al señalar que no ha recibido una ayuda concreta pese a que fue un punto de venta para aclarar su caso, que también lo ha expuesto en su cuenta de Twitter @ferbsosar con capturas de pantalla de su proceso de compra y posterior reclamación.

“Compré boletos para ver a Harry Styles en su nueva fecha en Ciudad de México”, puntualiza Fernanda al recordar que tras su compra recibió un correo de confirmación en la preventa el pasado 24 de febrero, para usuarios de una conocida firma bancaria.

“Ahí está la evidencia de mi correo de confirmación, pero un día de estos vi un Tik Tok de que están teniendo ped… porque se están clonando boletos en Ticketmaster. Entonces dije ‘yo no quiero ser una de esas personas’, entro a mi cuenta y vaya mi sorpresa, no hay nada, literal ‘no tienes eventos próximos’”, apuntó la fanática mexicana de Harry Styles al garantizar que su compra la hizo con la opción de ticket-fast, por lo que tendría 48 horas antes como opción para imprimir sus boletos para el día del concierto.

“Estoy a un mes, aun así para que puedan imprimírmelos en una sucursal. Envió correo, no me contestan. No tienen servicio al cliente en estos momentos, así que voy a la sucursal, cuento mi problema”, añade al relatar que tras dar su número de servicio de su compra, y aún teniendo abierto en ese momento su correo de confirmación de compra, le dijeron que sus boletos ya fueron impresos en el mes de marzo.

“Yo en ningún momento imprimí mis boletos, y si así lo fuera a aparecería en mi cuenta que tengo evento. Me dijo (el personal que la atendió) no te puedo resolver nada, porque ahí dice que tú ya los imprimiste”, enfatizó al recordar que ha tratado de viralizar su caso en redes sociales para que otros usuarios la ayuden si han pasado por una situación similar o Ticketmaster le dé solución a la desaparición de su boleto.

“Todos mis amigos me están diciendo que reclame en Twitter, y no sería tanta la necesidad de hacer un Tik Tok para literalmente hacer justicia, pero otra vez entro para tomarle screenshot (captura de pantalla) a mi correo, literalmente ya no aparece”, añade, dando a entender que en su cuenta aparece como si ella ya tiene sus boletos.

“En Twitter me querían silenciar. Neta, etiqueten a Harry o algo, es un evento que he esperado todo el año, y no se vale. Vine a Tik Tok porque creo que es la única opción de hacer ruido. Hoy por mí, mañana por ustedes”, expresó Fernanda Sosa al solicitar el apoyo de los internautas para lograr solucionar la desaparición de su acceso para ver a Harry Styles en México, quien ofrecerá show en la Arena VFG de Guadalajara el 20 de noviembre, en la Arena Monterrey el 22 de noviembre y en el Foro Sol de Ciudad de México los días 24 y 25 de noviembre del presente año.

En los comentarios de su post, internautas le han aconsejado buscar otras opciones para comprar que la compra de su boleto, al sugerirle que pida un estado de cuenta para ver sus movimientos y gastos generados con su tarjeta, otros optaron por etiquetar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o incluso tratar de generar una denuncia colectiva y directa a la boletera en cuestión si surgen más casos similares.

Otros usuarios, han indicado que viven situaciones similares a la de Fernanda, al señalar que también compraron boletos en preventa y aparecen como “cancelados”, sin tener apoyo de la boletera, que no pueden pedir devoluciones y que nos responder los correos de los afectados.

