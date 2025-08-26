HBO Max aumenta sus precios en México, esto costará el servicio

Luego de que Max se convirtiera nuevamente en HBO Max, la plataforma de streaming reajustará los precios de su servicio en México. Así lo han reportado varios usuarios de la aplicación, quienes han recibido un correo en sus cuentas registradas con un mensaje como este:

"Aviso importante sobre el precio de tu suscripción. El precio de tu suscripción va a cambiar. Hola, el precio de tu suscripción de HBO Max cambiará a partir del 26 de septiembre de 2025 o en tu próxima fecha de facturación posterior a esta fecha". Y aparece el nuevo precio contratado tras el ajuste.

Los precios cambiarán en la gran mayoría de los casos, bien se trate de un plan contratado a meses o anualizado.

Estos son los nuevos precios de HBO Max

Pago por mes

Plan Nuevo precio mensual Precio anterior mensual Básico con anuncios 149 pesos. 149 pesos. Estándar 239 pesos. 199 pesos. Platino 299 pesos. 299 pesos.

Pago por año

Plan Nuevo precio mensual Precio anterior mensual Básico con anuncios 1,429 pesos 1,188 pesos Estándar 2,148 pesos 1,788 pesos Platino 2,868 pesos 2,388 pesos

Esto quiere decir que solo aquellos que pagan un plan básico con anuncios no recibirán modificaciones en su costo.

Para aquellos con una oferta promocional del 50% el descuento se mantiene siempre y cuando se mantenga la suscripción activa y se sigan cumpliendo las demás condiciones de la oferta promocional original.

Te puede interesar: Policía de Zapopan detiene a dos personas en Puerta de Hierro

El aumento de precios llega tan solo a unas semanas de que HBO Max pueda cobrar un importe extra a aquellos usuarios que compartan su cuenta en Estados Unidos. Aunque este ajuste aún no ha sido anunciado para México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB