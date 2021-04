Guillermo del Toro gana demanda por supuesto plagio de "La Forma del Agua"

Guillermo del Toro ganó la demanda por derechos de autor en su contra por la película “La Forma del Agua”, según dio a conocer The Hollywood Reporter.

Cualquier similitud entre las dos obras es una coincidencia

Los productores y Del Toro ya no tendrán que lidiar con las acusaciones impuestas por la familia de Paul Zinde —ganador del premio Pulitzer— pues su petición ha sido desestimada.

“David Zindel, el hijo de Paul Zindel, autor de 'Let Me Hear You Whisper', reconoce, basándose en información confidencial obtenida durante el proceso de litigio, que sus afirmaciones del plagio son infundadas. Reconoce a Guillermo del Toro como el verdadero creador de 'La forma del agua'. Cualquier similitud entre las dos obras es una coincidencia", dijo Searchlight Pictures al medio especializado.

La demanda fue presentada en febrero de 2018 por la familia de Zindel justo antes de la ceremonia de los Premios Oscar, donde “La Forma del Agua” consiguió 13 galardones, incluyendo en la categoría a Mejor Director y Mejor Película.

No obstante, las acusaciones de plagio de la familia de Zindel sobre la película de Guillermo del Toro no fueron las únicas. También se le acusó de copiar el baile de la película “Delicatessen”, así como una similitud en el cortometraje “The Space Between Us”.

Actualmente Guillermo del Toro se encuentra produciendo “Pinocchio” (“Pinocho”) para Netflix.

AC