Mexicanos que han hecho historia en los Oscar

Los premios Oscar 2021 se llevarán a cabo el próximo domingo 25 de abril, y al igual que otros años, México está presente en las nominaciones.

En esta ocasión son los mexicanos Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc quienes representan a nuestro país dentro de la lista de nominados de la Academia, ya que compiten a "Mejor Sonido" por su trabajo en "Sound of Metal". Sin embargo, esta no es la primera vez que el talento mexicano sale a relucir durante la temporada de premios cinematográficos, figuras como Cuarón, Iñárritu y Del Toro han hecho historia a través de los años.

Emile Kuri

Emile Kuri fue el primer mexicano en la historia nominado a un Oscar; en 1942 compitió en la categoría de Mejor Diseño de Producción pero no se llevó a casa la estatuilla. No fue si no hasta 1949 que el nacido en Cuernavaca ganó el Oscar a Mejor Diseño de Producción por su trabajo en La Heredera convirtiéndose en el primer mexicano acreedor de un premio de la Academia.

En total ganó dos estatuillas en su vida y fue nominado a seis más.

Anthony Quinn

Nacido como Antonio Rodolfo Quinn, este mexicano fue acreedor del Oscar al Mejor Actor de Reparto en dos ocasiones, uno por Viva Zapata en 1952 y otro por Lust for Life en 1956.

Lupita Nyong'o

Nació en la ciudad de México pero también tiene nacionalidad keniana. Su actuación en la película 12 años esclavo la hizo acreedora al Oscar como mejor actriz de reparto en 2013.

Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu hizo historia en 2006 al ser el primer cineasta mexicano nominado a un Oscar en la categoría de Mejor Director. En 2015 se llevó la estatuilla en esta categoría por la cinta Birdman, siendo el primer mexicano en lograrlo.

Yalitza Aparicio

La actriz y docente Yalitza Aparicio obtuvo una nominación al Óscar en la categoría de Mejor Actriz en 2019 por su trabajo en la película Roma. Es la primera mujer indígena y la segunda mexicana (después de Salma Hayek) en competir en esta categoría.

Guillermo del Toro

El tapatío Guillermo del Toro es considerado uno de los tres cineastas mexicanos más destacados, al lado de Cuarón e Iñárritu. Fue en los Premios Oscar de 2018 cuando el nacido en Guadalajara triunfó en la categoría de Mejor Director por su trabajo en La Forma del Agua.

Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón ha ganado el Oscar a Mejor Director en dos ocasiones, en 2014 por Gravity y en 2019 por Roma.

Emmanuel Lubezki

"El Chivo" ha ganado el Oscar a mejor Fotografía en tres ocasiones. Por Gravity en 2014, por Birdman en 2015 y The Revenant en 2016.

Otros mexicanos nominados...

Marina de Tavira: 1 nominación.

Salma Hayek: 1 nominación.

Guillermo Navarro: 1 nominación.

Eugenio Caballero: 1 nominación.

Demián Bichir: 1 nominación.

MR