¡Imparable! El ciclismo mexicano vuelve a estar en los reflectores internacionales gracias a Isaac del Toro, quien este jueves 11 de septiembre ganó la Copa Sabatini en Peccioli, Toscana, Italia. El joven pedalista de Ensenada, Baja California, demostró una vez más su gran momento al imponerse en un recorrido de 197.6 kilómetros con un tiempo de 4 horas, 46 minutos y 56 segundos.

La clave de la victoria llegó a falta de seis kilómetros para la meta, cuando el ciclista del UAE Team Emirates lanzó un ataque decisivo que le permitió mantenerse al frente hasta cruzar la línea de llegada. El francés Benjamin Thomas, del equipo Cofidis, terminó en la segunda posición a solo cinco segundos, mientras que el británico Ben Granger, de Mig.K Vis, ocupó el tercer puesto a ocho segundos de diferencia.

Con este triunfo, Del Toro, de apenas 21 años, suma ya 15 victorias en su carrera profesional y 12 en lo que va de 2025, consolidándose como uno de los talentos más prometedores del ciclismo internacional. El resultado se suma a una racha impresionante en suelo italiano, donde apenas ayer se coronó en el Giro Della Toscana, tras recorrer 189 kilómetros con salida y meta en Pontedera. En aquella prueba, se impuso en solitario con un tiempo de 4:25:38, dejando al australiano Michael Storer a 10 segundos y al belga Steff Cras en la tercera posición.

El ciclista mexicano atraviesa la mejor semana de su temporada 2025, ya que el pasado domingo también se llevó la victoria en el Gran Premio de Industria & Artigianato-Larciano. Tres victorias en siete días lo colocan como uno de los corredores más dominantes del calendario internacional.

A lo largo de este año, Del Toro ha sumado triunfos importantes como las clasificaciones generales de la Vuelta a Asturias, la Vuelta a Austria, la Vuelta a Burgos y la Clásica Milano-Torino. Además, ha logrado victorias parciales en etapas del Giro de Italia, un logro que pocos ciclistas de su edad pueden presumir.

A sus 21 años, Isaac del Toro no solo se convierte en referente del deporte mexicano, sino también en una de las jóvenes promesas del ciclismo mundial.

El próximo reto del bajacaliforniano será el Trofeo Matteotti, programado para el 14 de septiembre en Italia, donde buscará extender su racha ganadora y seguir escribiendo páginas de gloria en el ciclismo internacional.

