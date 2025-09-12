MPT Trío se presentará en Guadalajara dentro de las Sesiones Indómito

Guadalajara recibirá al ensamble neoyorquino MPT Trío el viernes 19 de septiembre, como parte de Sesiones Indómito, un nuevo ciclo de conciertos que busca difundir el jazz contemporáneo y sus vínculos con la música folclórica de distintas latitudes.

El grupo, integrado por el baterista cubano Francisco Mela, el saxofonista Hery Paz y el guitarrista venezolano Juanma Trujillo, ofrecerá dos presentaciones en el Foro Diez de Semillero Estudios, en la Colonia Americana. Los conciertos están programados a las 20:00 y 22:00 horas.

Formado en Brooklyn en 2020, MPT Trío desarrolla un estilo que combina el free jazz y la vanguardia con influencias del Caribe y América Latina. Su primer álbum, MPT Trio Volume 1, apareció en 2021 y marcó el inicio de una trayectoria que se ha consolidado en la escena neoyorquina de música experimental. A lo largo de cinco años, el ensamble ha explorado la improvisación como eje de su propuesta, donde la interacción entre los músicos define cada presentación en tiempo real.

El ciclo Sesiones Indómito contempla la realización de conciertos y clases magistrales a lo largo del año, con la participación de artistas internacionales y nacionales. La iniciativa pretende acercar al público a distintas vertientes del jazz y a experiencias de creación que transitan entre la improvisación y la experimentación sonora.

Los boletos para el concierto de MPT Trío en Guadalajara se encuentran disponibles en la plataforma Boletia.

Los precios van de 200 pesos para estudiantes hasta 650 pesos en la zona VIP.

