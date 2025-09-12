Viernes, 12 de Septiembre 2025

Walter Mercado: Números mágicos del 12 al 14 de septiembre

Walter Mercado comparte los números mágicos que vibran con mayor intensidad para cada signo

Por: Yahaira Chagollan

Estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito. FACEBOOK/WALTER MERCADO

Del 12 al 14 de septiembre, las estrellas se alinean para brindarte señales de prosperidad y protección, cada número encierra una vibración especial que puede abrir caminos, atraer fortuna y reforzar tus intenciones. Estos números mágicos son faros de luz que te acompañan en decisiones, juegos de azar, negocios o momentos de introspección.

Ya sea que estés atravesando un momento de cambio, busques un impulso para nuevos comienzos o simplemente quieras sintonizar con la energía de tu signo, estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES

  • Números mágicos: 7, 18, 29

TAURO

  • Números mágicos: 4, 16, 28

GÉMINIS

  • Números mágicos: 3, 12, 21

CÁNCER

  • Números mágicos: 2, 14, 27

LEO

  • Números mágicos: 1, 19, 30
     

VIRGO

  • Números mágicos: 5, 15, 23
     

LIBRA

  • Números mágicos: 6, 20, 24
     

ESCORPIO

  • Números mágicos: 9, 13, 22
     

SAGITARIO

  • Números mágicos: 8, 17, 26
     

CAPRICORNIO

  • Números mágicos: 10, 18, 25
     

ACUARIO

  • Números mágicos: 11, 19, 31
     

PISCIS

  • Números mágicos: 2, 12, 29

