Guillermo del Bosque sigue su lucha contra el cáncer

Guillermo del Bosque no se rinde frente al cáncer y a través de redes sociales compartió una fotografía junto a sus hijas.

La imagen la acompaña el siguiente mensaje: "Mientras no suene la campana, la batalla aún no termina. Bendiciones a todas las personas que al igual que yo, pasan momentos difíciles en alguna enfermedad. Animo y a luchar con toda la Fe en Dios. Que tu corazón nunca pare de creer. El amor de la familia, la fuerza que me hace ser guerrero en esta lucha".

El productor televisivo no baja las manos después de someterse a tratamientos para vencer el cáncer de huesos y Linfoma de Hodgkin, el primero diagnosticado en 2017 y el segundo detectado este año.

Del Bosque afirmó en entrevistas que continuaría trabajando mientras los tratamientos se lo permitieran.

"Memo" ha encabezado proyectos como las series "La Jaula", "Todo incluido" y "Nosotros los guapos".

Amigos y colegas le han mando buena vibra a través de mensajes en redes. "El Burro" Van Rankin, Andrea Legarreta y Marjorie de Sousa son algunos de ellos.

jb