Aislinn Derbez y Zuria Vega posan amamantando en portada de revista

Aislinn Derbez y Zuria Vega posaron amamantando a sus hijos y compartieron la experiencia de ser mamás.

Aislinn posó con Kailani en los brazos y escribió en su cuenta de Instagram:

"Una portada demasiado especial y mi favorita hasta ahora... Temas reales, hermosos, divertidos e importantes que @marieclaire_la y @kira_de_moda han decidido tocar en esta edición.. y yo con muchas ganas de compartirles cada vez más las cosas que me realmente me inspiran y me importan... esto apenas comienza. Y gracias @zuriavvega por ser un ejemplo tan hermoso en todos los sentidos!. Gracias al equipo que hizo esto posible".

Por su parte, Zuria escribió: "Las mujeres unidas somos más poderosas. Compartir esta portada con @aislinnderbez una mujer que respeto y admiro. Hacer estas fotos en un lugar lleno de mujeres y madres trabajadoras. Hizo esta portada especial, real, hormonal, femenina. La lactancia es vida. Mujeres que nutren, se reinventan y renacen".

Ambas actrices suelen compartir con sus seguidores en redes tips para mamás y sobre un estilo de vida saludable.

JB