La conductora e influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita", compartió el pasado 17 de diciembre que su padre y exmánager, Alfredo Barajas, fue declarado culpable por violencia intrafamiliar luego de que hace dos años lo demandara.

Ahora, Gomita decidió romper el silencio y relató todo lo que vivió por mucho tiempo con su padre, pues el año del 2021, fue la primera vez que alzó la voz sobre dicho tema comunicó en su cuenta de Instagram que "Don Kiko", como se le conoce a sus papá, golpeó a la influencer tras intentar defender a su madre Elizabeth Campos, quien también era agredida por su propio esposo.

Gomita mencionó que puso una orden de alejamiento contra su padre, tanto para ella como para su madre, ya que temían por sus vidad debido a que Barajas estaba haciendo actos de hostigamiento contra su esposa

"Solo te pido nos dejes en paz tanto a mi mamá como a mí. Las dos tenemos una orden de restricción y tú no te puedes acercar y tampoco te puedes acercar a la casa de mi mamá", dijo más tarde.

"Gomita" sufrió agresión desde pequeña

Recientemente la hermana de "Lapizito" y "Lapizin" dio una entrevista a Silvia Olmedo, en donde dijo que desde muy pequeña su padre la maltrataba, incluso llegó a quemarle las manos por sacar malas calificaciones en la escuela.

"Me quemaba las manos en una estufa porque sacaba malas calificaciones. en alguna ocasión llegó a correrme de la casa con seis años porque había sacado una mala calificación en la escuela. Los castigos eran tenerme en el piso, en un rincón sin cobija", dijo Gomita.

También relató que en un viaje a Guadalajara su padre la golpeó brutalmente dándole patadas mientras ella le pidió que parara de hacerlo.

"Me agarra de los dos brazos y me empieza a dar de cabezazos, no me soltaba y mi mamá se puso en medio queriéndonos separar y me arrancó las extensiones, me azota contra la pared, me desvanezco, me agarra a patadas, me dio muy fuerte y le grité ‘ya por favor, te amo mucho, perdóname’ y solo me gritó ‘eso es lo que querías, lo que tú querías’, me levanté como pude y le dije a mi tía que le hablaran a la policía", mencionó.

Uno de los momentos más dolorosos

Contó una de los momentos más dolorosos de su vida, luego de que al llegar a casa encontró a su papá drogándose y a su mamá con varias heridas pues la había golpeado.

"Llegamos a mi casa y veo a mi papá en mi recámara drogándose, en la mía. Sentado oliendo thinner. Me subo a la azotea a ver si encuentro a mi mamá porque no la vi en ningún cuarto y cuando la veo estaba toda morada".

Finalmente dijo que su papá le pidió que no contara nada. Después se dio a conocer que le habían dado una sentencia de 1 año de prisión, el cual se podía pagar con 4 mil pesos de fianza.

“Le dieron una sentencia de un año porque solo lo pudieron acusar de violencia física y una multa de 4 mil pesos. Es un año de cárcel, pero que se pueden pagar con 4 mil pesos”, finalizó.

MF