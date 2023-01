Hace unos días un video íntimo del rapero Babo de Cartel de Santa se filtró en las redes sociales lo que provocó que se volviera tendencia, además la cantante Ángela Aguilar parece que también estaría envuelta en un tema similar luego de que supuestamente se filtrara una fotografía íntima de ella.

La cosa no termina ahí, ahora la influencer Karely Ruiz también se ha convertido en tendencia en las redes sociales luego de que compartieran un video íntimo acompañado de otra mujer.

Fue a través de la cuenta de OnlyFans donde la joven de 21 años compartió dicho video. Los usuarios tenían que pagar una suscripción de 16 dólares mensuales, alrededor de 300 pesos mexicanos; sin embargo uno de los usuarios tomó el video y lo filtró en Twitter.

Karely reacciona a su video

Esto desató miles de comentarios entre los usuarios de las redes, por lo que Karely decidió pronunciarse tras la filtración del clip.

"Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pend… lo sacó de la página", dijo la joven.

Karely confesó que no es justo que compartan el video en las redes sociales, pues tiene seguidores que pagan para ver su contenido: "siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno".

¿Tomará alguna acción legal?

Sobre el tema de tomar alguna acción legal contra la persona que compartió el video, Karely dijo que no lo hará, pues asegura que eso le beneficia a ella para aumentar su popularidad y generar más ganancias.

TAMBIÉN LEE: Babo y otros famosos a quienes les filtraron sus videos íntimos sexuales

MF