Giuseppe Gamba libera sus emociones en pantalla

Este 8 de abril se estrena en salas de cine la película mexicana “Después de ti”, la cual es protagonizada por Paulina Dávila, Natalia Téllez, Rodrigo Guirao y Giuseppe Gamba. El proyecto, dirigido por José Ramón Chávez Delgado, habla sobre la importancia de la amistad para superar un duelo. En entrevista, Giuseppe cuenta más detalles sobre este filme que había retrasado su estreno a propósito de la pandemia.

“Es una película que habla sobre la amistad, sobre el duelo y sobre la pérdida, pero creo que el tema central que toca es el amor y no como tal el romántico, a pesar de que existe en la historia, sino que toca todos los puntos del amor... el de la familia, el de los amigos, el de pareja y el amor propio”, explora Giuseppe, quien reflexiona que este proyecto también da cuenta de lo complicado que es lidiar con el duelo, “porque al final de cuentas lo que tenemos seguro es que la vida se acaba y que no estamos instruidos o capacitados para lidiar con esto”.

Califica a este proyecto como un “dramedy” que toca temas muy humanos y personales. “Tiene un mensaje potente que a muchas personas les haría muy bien escuchar”. Confiesa además que en los procesos personales de cada quien, se vale también no sentirse bien. “Siempre nos enseñaron a que llorar o estar triste está mal, o que extrañar a alguien está mal y eso me parece tremendamente incorrecto, porque la capacidad de sentir es la que nos define como humanos. Entonces, la película habla sobre no juzgarte y simplemente vivir esos procesos, y así sería más fácil entender que de la vida sólo tenemos asegurado ese instante y hay que hacer de él lo mejor que podamos”.

Giuseppe expresa que la responsabilidad como actor y creativo va más allá de representar las historias que se cuentan, hay que vivirlas y sentirlas. “Para mí la amistad es algo muy importante, es uno de los valores que más cultivo, soy muy cercano a mis amigos, somos un equipo y esta película justo en muchísimos niveles manifiesta y representa el profundo amor que tengo por mis amigos y la importancia que yo le doy a la amistad, y me parece prudente contar este tipo de historias porque a veces la gente no agradecemos tanto a nuestros amigos por estar cerca”.

Creando la personalidad de “Gil”

Giuseppe interpreta en “Después de ti” a “Gil”, uno de los mejores amigos de “Su” (Paulina Dávila), quien acaba de perder a su prometido, así que él estará muy cercano en el proceso de duelo que ella debe afrontar para darle vuelta a la página.

“‘Gil’ es un tipo que tiene una sensibilidad especial, él es cinematógrafo y es muy práctico, tiene una comprensión profunda de quién es él y de cómo se siente. A veces le cuesta mucho relacionarse con otros seres humanos, no porque no sea amoroso, sino porque es hasta un poco cavernícola, sus manifestaciones de amor son muy distintas a las que estamos acostumbrados, pero es un muy buen amigo, siempre está viendo por la amistad y a veces dice cosas que no quiere decir, pero está intentando ayudar a la gente”.

Para “Gil” es más sencillo darle la cara a una pérdida porque entiende que la muerte es parte de la vida, pero también comprende que no todos piensan como él y que los duelos cada persona los vive a su manera, como su amiga “Su”, que tendrá que aprender varias lecciones mientras recobra el sentido de la vida. “Para ‘Gil’ son un poco desesperantes los procesos ajenos, pero con ‘Su’ es un poco más permisivo porque entiende el nivel de pérdida que ella tiene”.

Giuseppe abre oficialmente el 2021 con “Después de ti” y espera que en el transcurso del año se estrene en plataformas otro proyecto en el que participó.

¿De qué se trata?

“Su” (Paulina Dávila), es una mujer que no tiene amigas y que se ve obligada a seguir una lista de absurdas instrucciones para superar la inesperada muerte de su prometido (David Angulo).

Una de ellas está el hacerse de una amiga. Sus mejores amigos, “Gil” (Giuseppe Gamba) y “Matías” (Rodrigo Guirao), la acompañan en sus intentos desatinados hasta que conoce a “Ana” (Natalia Téllez), quien la ayuda a recobrar su lado femenino y a reencontrarse a sí misma.

JL