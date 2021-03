"Judas y el Mesías Negro" llega a las salas mexicanas

A partir de mañana, 1 de abril, el filme "Judas y el Mesías Negro", llegará a las salas de cine mexicano, siendo esta producción dirigida por Shaka King, una de las películas fuertes para reinar en la próxima edición de los premios Oscar, al tener en su ruta seis nominaciones.

La trama parte desde dos preguntas: ¿Quién fue Fred Hampton? ¿Cuál fue su legado?, y desde estas premisas es que Warner Bros. Pictures impulsó este filme que también significa el debut como director de Shaka King, quien se aventuró a explorar en lenguaje cinematográfico la idea original de King y Will Berson, quienes desarrollaron el guion a partir de la historia que Kenny y Keith Lucas escribieron en conjunto con King y Berrson.

"Judas y el mesías negro" está protagonizada por el nominado al Oscar, Daniel Kaluuya como "Fred Hampton" y LaKeith Stanfield como "William O'Neal", además de que el elenco se conforma por Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders y Martin Sheen.

La película está nominada a seis premios Oscar en las categorías de Mejor película, Mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield, Cinematografía para Sean Bobbitt; Música original ("Fight For You", interpretada por H.E.R. y Dernst Emilie II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas); Mejor guion original para Will Berson y Shaka King, basados en una historia de Will Berson y Shaka King, Kenny Lucas y Keith Lucas.

¿De qué trata?

Fred Hampton tenía 21 años cuando el FBI —con la ayuda de William O'Neal, un criminal menor— lo asesinó. En 1968, Fred Hampton —un joven activista carismático— se convirtió en el presidente del partido Black Panther en Illinois. Su lucha exigía la libertad, el poder para determinar el destino de la comunidad, el fin de la brutalidad policial y detener la masacre de afroamericanos.

El presidente Hampton inspiraba a toda una generación a sublevarse contra la opresión, acto que lo puso directamente en la mira del gobierno norteamericano, el FBI y la policía de Chicago. Ellos debían terminar con esa revolución desde el interior. Mientras William O'Neal estaba preso, el FBI le ofreció un trato: si trabajaba como su infiltrado en el partido Black Panther y les proporcionaba información sobre Hampton, él quedaría libre. O'Neal aceptó.

jb