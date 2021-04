"Sin hijos", el desafío paternal de Alfonso Dosal

Recientemente se estrenó en la plataforma Netflix la comedia mexicana “Sin hijos”, dirigida por Roberto Fiesco y protagonizada por Alfonso Dosal, Francesca Mercadante y Regina Blandón, con la participación especial de Jorge “Coque” Muñiz. Este largometraje es un remake argentino del 2015 y en sus primeros días de lanzamiento se convirtió en uno de los más vistos de la plataforma.

“Arrancó muy bien, número uno en México y en Uruguay, número ocho en Brasil y llegó a estar en el número seis en el mundo, que la gente haya recibido así la película me infla el corazón y me llena de orgullo”, comparte en entrevista Dosal, quien destaca que este proyecto puede lograr una identificación con el público, por ejemplo, con el personaje que interpreta él, “Fidel”, quien dejó de lado sus sueños de ser arquitecto por concentrarse en el cuidado de su hija.

“Todos podemos sentirnos identificados con personajes que no están destinados a hacer de su vida lo que quieren, pues tienen que ponerse a trabajar, o en este caso atender a su hija, él tenía su afición, quería ser arquitecto, pero siguió con la tienda (de instrumentos musicales) del abuelo, siguió con el negocio, su papá es músico y él también toca la guitarra con su hija, pero evidentemente su sueño lo dejó de lado por seguir los de su hija”.

“Fidel” duró tanto tiempo concentrado solo en su hija, que luego de conocer a “Marina” (Blandón), de pronto no sabe cómo afrontar la relación sentimental cuando esta le dice que no quiere tener hijos. “Tenemos a un ‘Fidel’ con una característica muy particular y es que no sabe de salir, ni de irse de fiesta, tampoco sabe ‘ligar’ y de pronto le cae el amor, que es muy justo que un personaje como el de ‘Marina’ llegue a decirte que no quiere ser mamá, y no por capricho o berrinche, sino porque no le interesa”.

“Marina” es una fotógrafa que luego de viajar por el mundo, quiere tener una relación estable en México y encuentra en “Fidel” el refugio que estaba buscando, solo que él no le ha dicho que es papá y entonces su hija “Ari”, mentirá diciendo que son hermanos. “Está bueno poder ver a una protagonista que no quiera ser mamá y que el juicio cuando se le haga y se le pregunte el por qué, su respuesta sea ‘y por qué es a las mujeres a quienes nos cuestionan eso y no a ustedes los hombres’”.

El cambio de roles

Los roles de familia han cambiado al paso de los años y en esta cinta se retrata esto a través de una comedia que además de entretener genera la reflexión. “Fidel” se lleva bien con su ex esposa (Giovanna Zacarias) y llevan en conjunto la educación de la pequeña. Expresa además Alfonso que trabajar con Francesca, quien sale de su hija, fue una grata experiencia al igual que con “Coque”, quien tiene una participación especial.

“Francesa es una niña que tiene una disciplina en la actuación, pero también depende de su naturaleza de niña, entonces sus momentos brillantes había que mantenerlos. Y ese ‘Coque’ llegó a hacernos felices al set, es una personalidad que todo el mundo ubica y fue muy grato compartir con él”.

ALFONSO DOSAL. Con “Fidel”, el actor ofrece una interpretación que le ha valido el aplauso de la crítica. CORTESÍA

¿De qué va la trama?

“Fidel” (Dosal) es un padre divorciado que por fin encuentra al amor de su vida “Marina” (Blandón), pero a ella no le gustan los niños. Así que su hija de nueve años “Ari” (Mercadante), se hace pasar por su hermana.

En esta comedia de enredos, “Fidel” también tendrá que confrontarse con su padre (Muñiz) por sentirse abandonado en su infancia.

EL DATO

No para de trabajar

Dosal continúa rodando la serie “Narcos” y está por arrancar un proyecto de terror llamado “Huesera” con la directora Michelle Garza.

JL