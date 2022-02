“Get Back”: El último concierto” de The Beatles llegará al cine

Aunque los fans de hueso colorado quedaron fascinados con el trabajo de rescate que el director Peter Jackson hizo con la mini serie documental “Get Back” para la plataforma Disney +, tal parece que la Beatlemanía no terminará con este proyecto, pues ya se alista el estreno del último concierto filmado del cuarteto de Liverpool en formato IMAX.

De acuerdo a la cartelera de preventa de Cinépolis, “The Beatles Get Back The Rooftop Concert” tendrá proyecciones del 10 al 13 de febrero en las salas IMAX, en donde los fans de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, podrán disfrutar del que fue el último concierto oficial y filmado de la banda británica en la famosa azotea de Apple Corps hace más de cinco décadas.

Aunque aún no se liberan la totalidad de funciones por horarios y complejos en las que estará disponible este concierto, la web de Cinépolis en https://cinepolis.com/pelicula/the-beatles-get-back-el-ultimo-concierto, ya permite explorar disponibilidad de preventa para esta función especial que durará 64 minutos de duración.

Entre las novedades de esta proyección especial de “Get Back”: el último concierto”, es que las imágenes fueron remasterizadas al igual que el sonido que ahora tendrá tecnología Dolby Atmos para tener una experiencia, en primera fila, del show que The Beatles inmortalizó el 30 de enero de 1969 y que significaría la última vez que los fans pudieran ver juntos al cuarteto antes de su inminente separación por diferencias creativas.

También conocido como el concierto de “azotea”, esta presentación fue sorpresiva para los fans, y aunque en sí no fue abierto al público, los vecinos de Apple Corps fueron testigos del recorrido musical que The Beatles hizo en este peculiar concierto que, aseguran, fue totalmente improvisado, después de tres años en los que la banda ya no estaba en una gira oficial ante el distanciamiento de los integrantes.

Aunque fragmentos o clips completos de las canciones se encuentran disponibles en las propias redes oficiales The Beatles, como en YouTube, superando los 371 millones de reproducciones en canciones como “Don't Let Me Down”, los fans esperan que la experiencia en la pantalla IMAX tenga la totalidad de éxitos filmados en el que sería el último show en vivo de The Beatles: “Get Back”, “I've Got a Feeling”, “One After 909” y “Dig a Pony”, por ejemplo.

