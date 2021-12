John Lennon es recordado con re edición de Happy Xmas (War is Over)

Cada 8 de diciembre los fanáticos de The Beatles recuerdan a John Lennon, pues la noche de 1980, luego de regresar de los estudios de grabación, Lennon fue atacado por Mark David Chapam, quién disparó cinco veces al artista, terminando con su vida.

Hoy en día su obra sigue vigente, su fama no disminuye por el contrario aumenta, los fans siguen recordando y lamentando la pérdida. El asesino sigue en prisión, cumpliendo una cadena perpetua.

La artista y viuda del cantante Yoko Ono, ha mantenido con vida la memoria de Lennon, su música sigue siendo atrayente para las nuevas generaciones y cada año se lanzan recopilaciones y ediciones especiales de su obra, esta no es la excepción y este mes ha salido a la luz el sencillo “Happy Xmas (War is Over)”, una canción pacifista que escribieron juntos, John y Yoko, hace 50 años.

De acuerdo al sitio oficial de John Lennon, esta edición, lanzada el 5 de dciembre por Ono y su hijo Sean Ono Lennon, está numerada y limitada a 50 discos en vinyl, de esa suma 25 fueron entregadas a "organizaciones benéficas musicales, sin fines de lucro y organizaciones de base que realizan un gran trabajo en la escena musical del Reino Unido, desde lugares y programas de educación musical hasta iniciativas que promueven la igualdad de género, musicoterapia y más"

Estas ediciones entregadas a las organizaciones se venderán o subastarán con la intención de recaudar fondos, mientras que los otros 25 estarán disponibles en selectas tiendas de discos alrededor de todo Reino Unido, en ciudades como Liverpool, Manchester, Leeds, Edimburgo, Dundee, Belfast, Londres y más

"Happy Xmas (War is Over)" fue grabada en octubre de 1971 y lanzada como sencillo de The Plastic Ono Band en diciembre de ese año; fue producida por Phil Spector e incluye un coro de niños procedente del Harlem Community Choir.

Los fanáticos que quieran conocerlo pueden apreciar la carrera de John Lennon con The Beatles en el documental “Get Back” de Peter Jackson, que pueden encontrar en Disney Plus. En el documental se abordan las sesiones del último disco del grupo “Let It Be” y filmes inéditos de las mismas.

DO