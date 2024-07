Generaciones Tour: Ellos estarán en la gira de los ex de "La Academia"

Si hay un proyecto de televisión que ha generado fans de hueso colorado, sin duda alguna es "La Academia" , un reality que se ha convertido en un semillero de talento del cual han salido nombres como Carlos Rivera o Yuridia, es por eso que ha causado tanta expectativa que se haya anunciado el espectáculo "Generaciones Tour", el cual tiene un elenco conformado por varios exacadémicos.

Con dos fechas ya confirmadas, el 27 de septiembre en la Arena Ciudad de México y el 4 de octubre en la Arena Monterrey, este proyecto creado por Bobo Producciones ya está andando, aunque los seguidores han señalado algunas ausencias importantes como Yahir, quien ya aclaró que no le es posible integrarse a esta gira, por tener en puerta el estreno de un álbum nuevo, con su respectiva gira , y no por ego.

Toñita aclaró que no fue convocada, aunque no es algo que le quite el sueño porque aseguró estaba enfocada en proyectos personales, aunque hay que recordar que ella tiene un proceso legal en contra de Myriam Montemayor, por lo cual ambas tienen orden de restricción y ninguna puede hablar del caso.

En el caso de Yuridia y Carlos Rivera, ambos están con gira, lo que les impediría hacer cualquier aparición en este espectáculo. Son 14 generaciones de este reality hasta este momento, por lo que este espectáculo puede tener mucha vida si tiene buena aceptación, porque podrían entrar otros elementos.

Pero esta es la lista de los exacadémicos que sí estarán presentes:

Primera generación:

Nadia

Raúl Sandoval

Laura Caro

Myriam Montemayor

Segunda generación:

Marco More

Erika Alcocer

Tercera generación:

Melissa Ibarra

Lety López

Ricardo Hernández

Dulce López

Cuarta generación:

José Luis

Adrián Varela

Erasmo Catarino

Quinta generación:

Samuel Castelán

Colette

