Christian Nodal comienza "familia" con Ángela Aguilar, este es el nuevo integrante

Christian Nodal ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores al presentarse nuevamente como "papá" junto a Ángela Aguilar. Después de un fin de semana exitoso con conciertos en Londres, Zúrich y París, el cantante sorprendió a todos con el anuncio de un nuevo miembro en su familia.

Desde que Christian Nodal y Ángela oficializaron su relación, han compartido numerosas fotos y videos mostrando su cariño y tiempo juntos, lo que ha llevado a especulaciones de que este nuevo integrante de la familia podría haber sido adoptado por la pareja.

A través de sus historias de Instagram, Nodal presentó a "Chichí", un cachorro de raza cocker spaniel, como el nuevo miembro de su familia. El intérprete publicó dos imágenes con el adorable perrito, sugiriendo que la mascota podría haber sido adquirida en conjunto con Ángela y que ambos la cuidarán como pareja.

En la publicación, el cantante muestra su entusiasmo por el nuevo compañero y su próximo concierto en España, previsto para el 5 de julio. El cantante mostró su cariño por su nuevo amigo de cuatro patas, incluso viajando con él en su avión privado, lo que sugiere que Chichí lo acompañará en sus giras.

INSTAGRAM/@nodal

Nodal ha estado varios días en Europa y hasta ahora no había mostrado a su perrito, lo que lleva a pensar que Chichí pudo haber sido adoptado o comprado durante su estancia en el continente, posiblemente junto a Ángela. La joven cantante es conocida por su amor a los perros y frecuentemente comparte en sus redes sociales fotos de sus propias mascotas, especialmente de "Gordo", un pug que es parte de la familia Aguilar.

Hasta el momento, Nodal no ha especificado si Chichí es un regalo para Ángela, aunque cabe recordar que en el pasado, el cantante ha tenido gestos similares con su ex pareja Belinda. En aquella ocasión, le regaló dos cachorros de raza chihuahua, nombrados "Cuatro" en honor al día en que comenzaron su relación, y "Blue". Sin embargo, después de su ruptura, Belinda no volvió a mostrar a los cachorros en sus redes sociales.

