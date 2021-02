Gabriel Soto quiere cárcel a quien difundió su video íntimo

Gabriel Soto no está dispuesto a que la difusión de su video íntimo quede sin consecuencias legales, por lo que afirmó que el culpable de filtrar el contenido sin su consentimiento podría terminar en la cárcel por al menos cuatro años.

Esperemos que la ley tome su cauce

Soto, a quien se le puede ver en la pantalla chica en la telenovela "Te acuerdas de mí", enfatizó que llegará hasta las últimas consecuencias.

"Se estableció una demanda con la ayuda de mucha gente del gobierno aquí en México, hay una ley, que se llama Ley Olimpia, que protege precisamente los derechos a la violación a la intimidad, nadie tiene derecho sin tu consentimiento ni a publicar ni a compartir ese tipo de contenidos, ya que son personales, y esperemos que la ley tome su cauce", dijo al programa "Primer Impacto".

Asimismo, Soto comentó sobre filmar su intimidad: "Yo digo: '¿Qué tiene de malo grabarse?'. Uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público".

AC