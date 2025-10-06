Después de sumar su tercer juego con victoria en el torneo, el estratega del Guadalajara, Gabriel Milito, reiteró que su equipo disputará los encuentros restantes como si se tratara de la pelea por el título, en la búsqueda de la clasificación.

Actualmente, el Guadalajara se ubicó en el noveno puesto de la clasificación, tras llegar a 17 unidades, manteniéndose en la zona de Play-In, logro que parecía lejano tras un complicado inicio del campeonato.

“Bueno, habíamos entrado en la recta final y para obtener el objetivo que nos propusimos al inicio de la temporada era indispensable sumar puntos, en la medida de lo posible ganar para sumar de tres. No teníamos mucho margen de error. Si bien hemos mejorado en la tabla de posiciones, quedan cinco partidos y hay que jugar cada uno de ellos de la manera que venimos haciendo para poder cumplir con el objetivo que nos trazamos al inicio del campeonato. Cada partido seguirá siendo una final”, comentó.

Al final, el estratega Rojiblanco llenó de elogios al goleador de su equipo, enfatizando que su mentalidad es la clave que ha llevado a Armando González a ser el eje de ataque de su plantel, ya que ha demostrado su olfato de goleo, algo que no es fácil a su edad.

“Es un chico joven con un margen de crecimiento muy, muy grande. Debe mejorar en aspectos que para los centros delanteros son muy importantes, pero indudablemente es un chico con una gran mentalidad, con un gran esfuerzo a la hora de recuperar la pelota. Tiene mucho gol. Lo viene demostrando en este campeonato; no es fácil marcar seis goles y lo ha hecho. El equipo necesita de sus goles y nos da tranquilidad tener un delantero con gol”, concluyó.

CT