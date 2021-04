Durante los últimos días el escándalo de la familia Guzmán-Pinal ha resonado en todos los medios de comunicación tras las confesiones que Frida Sofía hizo a Gustavo Adolfo Infante donde reveló que sufrió manoseos de parte de su abuelo Enrique Guzmán y donde también compartió detalles de la complicada relación que ha tenido con su madre Alejandra Guzmán.

"Esta es una vieja sin moral y cobarde"

Sin embargo, ahora Frida dedicó un mensaje a la periodista de espectáculos Pati Chapoy tras haber invitado a su programa "Ventaneando" a Enrique Guzmán para que este se redimiera con el público, explicando que él no hizo lo que su nieta ha declarado.

En su cuenta de Instagram, Frida Sofía publicó el fragmento de un video hecho por el usuario @karoltamiko, donde se ve a Pati hablando en su programa sobre la importancia de que se desarrolle un movimiento sobre el "Me too", pues explicaba que generalmente a las víctimas de abuso o violación no se les cree.

Entonces, Frida evidenció que lo que comentó Pati en ese tiempo, no tiene nada que ver con la posición que ha tomado con respecto a las afirmaciones que ella hizo sobre su abuelo, donde la periodista le cree a él y no a ella.

"Pati Chapoy cambia mucho de opinión. El perfecto ejemplo de lo que es esta industria, pero mejor ejemplo nos pone a las mujeres. Esta es una vieja sin moral y cobarde", fue el texto que le dedicó Frida a la periodista en el post del video.

AC