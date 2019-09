Frank Iero & The Future Violents debutan en Guadalajara

La noche del viernes se vivió el debut de Frank Iero & The Future Violents en Guadalajara.

Como parte de la promoción de su nuevo proyecto, el músico estadounidense Frank Iero lanzó tres fechas en México para dar a conocer su nueva banda, haciendo efectiva la primera de ellas en la Perla Tapatía.

Fue el pasado mes de febrero cuando el ex guitarrista de My Chemical Romance, anunció la visita de su actual agrupación al país para promocionar su disco ''Barriers'', con presentaciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México; sin embargo, debido a problemas de salud, los conciertos fueron reprogramados, y fue la noche ayer que se vivió el primero, sobre el escenario del C3 Stage.

Ante la expectativa de los fanáticos que acudieron al recinto, la banda apareció poco después de las 22:00 horas y tras un breve mensaje inició un show en el que reinaron la nostalgia y la novedad.

El evento de la banda originaria de Nueva Jersey llenó de energía y buenas sensaciones a los presentes con sus canciones ''Moto Pop'', ''Veins! Veins!! Veins!!!'' y ''I'm a Mess'', además de temas como ''Tragician'', ''Joyriding'' y ''No Fun Club''. Al ritmo del público, que agitaba la cabeza en señal de éxtasis, y bajo las luces de colores que iluminaban el recinto, Frank exhortó a los asistentes a corear con él el tema ''Best Friends Forever (But Not Now)'', y tras un breve mensaje de agradecimiento por la bienvenida a la ciudad y el ofrecimiento de una disculpa por la cancelación en el mes de mayo, la agrupación se despidió con ''This Song is a Curse''.

La melancolía de algunos se desató en gritos, la emoción por lo nuevo entusiasmó a otros, quienes pedían que se interpretara una melodía más.

