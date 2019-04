Frank Iero, en el camino de los nuevos sonidos

El próximo 3 de mayo, con el C3 Stage como magno escenario, se vivirá el debut en tierras tapatías de Frank Iero & The Future Violents. El ex guitarrista de My Chemical Romance vendrá para presentar su disco “Barriers”, programado para publicarse a finales de mayo. Vía telefónica, Frank platicó sobre sus expectativas para el concierto: “Me emociona, tocaré una mezcla de todos mis discos, también algunas canciones del nuevo álbum. Incluso algunas canciones previas a ‘Stomachaches’” (su disco debut como solista).

En su discografía posterior a la disolución de My Chemical Romance, Frank cuenta ya con varios LP, como “Stomachaches” (2014) y “Parachutes” (2016). Como compositor, escribir como solista abre nuevas posibilidades, a diferencia de componer en grupo: “Sí hay diferencia. En principio, 99 de las canciones comienzan en mi cabeza, antes de mostrárselas a alguien. Lo que me gusta es que como solista se puede ir detrás de una idea, cazarla”.

“En un ambiente de grupo -agrega-, con múltiples compositores, si una idea no convence a todos o no funciona bien muy rápido, entonces se guarda o se desecha. Pasa seguido. Al ser solista se pueden tomar más riesgos en una idea que a lo mejor no se parece a nada que hayamos hecho antes, que está fuera de la zona de confort. Ser solista me da esa oportunidad, extender más las alas y encontrar esas nuevas líneas”.

Detrás del ritmo perfecto

En cuanto a esa búsqueda de sonidos, agregó: “Tiendo a no fijar un sonido específico al escribir canciones, tal o cual sonido para una canción. Trato de ver qué surge y encaminarlo. El nuevo disco definitivamente tiene mucho material que siempre había querido explorar”.

“Estoy en un momento en mi vida en el que tengo influencias de mi formación que están saliendo. Es un amplio rango de estilos, mucho de lo que me influenció es la música que escuchaba mi padre”, apunta.

El grupo que acompaña a Frank Iero es The Future Violents, una banda que montó con una selección de músicos con los que siempre había querido compartir escenario: “En esta ocasión es mi hermano, Evan Nestor, que toca la guitarra en ‘Parachutes’, también aparece en ‘Stomachaches’ en las voces, escribimos juntos un par de canciones. En el bajo está Matt Armstrong, de Murder by Death. Lo conocí en 2001, siempre había querido tocar con él. Es un bajista fantástico, un músico sorprendente. También está Tucker Rule, quien toca en Thursday, entre muchos otros proyectos. Con él ya había tocado en los 2000, a principios. Siempre había querido volver a tocar con él. Un músico más es la multiinstrumentista Kayleigh Goldsworthy, estuvo de gira con Dave Hause, hace un par de años”.

Sobre ellos, agregó: “Estos músicos son gente que considero un dream team, un grupo de lujo. Tuve la suerte de que al llamarles resultó que estaban libres y nos pusimos a tocar. Monté la banda y todavía no tenía las canciones escritas. Tenía algunas ideas, bastante locas, y se las mostré: funcionó. Estamos muy orgullosos de este proyecto”.

Ya con la banda lista y el álbum grabado, lo siguiente es la gira: “Es lo bonito de los conciertos: cada uno es diferente, único. Estar en una nueva ciudad, cercano a la gente, se siente la energía, siempre es una buena experiencia. Me gusta escuchar a la gente cantando, sentirme conectado con ellos. Llevo 20 años haciendo esto: escribiendo canciones, grabando discos y yendo de gira, me siento bendecido y afortunado de poder hacerlo”.

ESPECIAL

Una cita con los sonidos

Frank Iero & The Future Violents en el C3 Stage, viernes 3 de mayo, 21:00 horas. Entrada: $490 pesos general; $850 pesos VIP, de venta en taquillas y en el sistema Ticketnow.