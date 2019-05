Force Fest y el KnotFest unen fuerzas

Luego de un Force Fest 2018 con contratiempos y de dos años sin el KnotFest México, cual ave fénix renacen y lo hacen de forma coordinada para ofrecer dos días con los mejores exponentes del metal mundial, ya que ambos festivales se unen para brindar un fin de semana de ensueño para los amantes del género el 30 de noviembre y 1 de diciembre.

“A lo largo del mundo, el Knotfest está haciendo una fusión con otros festivales que ellos creen que son buenos, en Francia lo hizo con el Hellfest, en Estados Unidos con el Ozzfest y en esta ocasión manifiesta su confianza con el Force Fest, lo estamos uniendo para ser un evento de clase mundial”, comparte Javier Castañeda, parte de Live Talent, empresa que llevará a cabo la logística con todo el respaldo y experiencia de la productora norteamericana.

Las primeras tres ediciones del Knotfest México estuvieron a cargo de la empresa ZepedaBros, compañía que en 2018 anunció un festival denominado FestEvil, se puso a la venta el boletaje pero finalmente no se realizó, dejando aún sin la reposición completa de las entradas, ante esto Castañeda es enfático: “Esta nueva edición no tiene nada que ver con esa empresa ni con ese evento, por lo cual la responsabilidad de devolución de esos boletos es de ellos, sin embargo sí se podrán canjear las pulseras y boletos que se adquirieron en el Force Fest 2018”, a manera de redención serán válidas a través de una dinámica de canje que en próximos días serán publicadas.

Slipknot a la cabeza

El Knotfest es un festival de música creado en 2012 por la banda estadounidense de metal Slipknot, en su natal Iowa; luego de varias ediciones expandió sus fronteras y tomó como sede Japón, y en 2015 aterrizó en México, precisamente en el Centro Dinámico Pegaso de Toluca, contando con el talento de Atreyu, Here Comes The Kraken, HIM, Lamb of God, Megadeth, The Dillinger, Trivium y, por supuesto, Slipknot.

Aún se desconoce el cartel de este año, aunque se sabe que uno de los cabezas del cartel serán los liderados por Corey Taylor. “Slipknot está por sacar su disco y emprender su nueva gira mundial, así que está confirmada su participación dentro del festival”.

Coincidencias

Una coincidencia resultó ser que el mismo fin de semana se lleve a cabo el México Metal Fest IV, en Monterrey, Nuevo León, explica Castañeda: “Te juro que como Live Talent movimos cielo, mar y tierra para que nuestro festival se hiciera en otra fecha, pero Slipknot trae una gira mundial muy cargada y esta era la fecha que ofrecían para México, sino lo hacía Live Talent, lo haría otra empresa... A final de cuentas creo que vamos dirigidos hacia diferentes públicos, la gente del Centro del país puede venir con nosotros y la del Norte al Metal Fest, que a decir verdad, creo que es un gran festival y recomiendo que si no pueden asistir con nosotros, acudan al Metal Fest”.

Para fin de año

Actualmente, se está avanzando en la nueva edición del Hell and Heaven con el concierto de fin de año playero, similar a lo vivido con Rammstein este 2019.

¡Agenda!

Force Fest y KnotFest/ 30 de noviembre y 1 de diciembre 2019/ Ciudad de México (sede por revelar) / Primer artista confirmado: Slipknot / Preventa especial para personas que adquirieron pulsera del Force Fest 2018; posteriormente, público en general.