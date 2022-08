Fofo Márquez y Rey grupero: Alfredo Adame manda advertencia a los influencers tras broma (VIDEO)

Hace unos días los influencers "Fofo" Márquez y "Rey Grupero" realizaron una broma contra el actor Alfredo Adame, colgando una lona a las afueras de su domicilio burlándose de sus supuestas habilidades en el karate y como DJ.

Los influencers colocaron la manta promocionando clases de Karate impartidas por Adame, además de agregar clases de DJ y de publicar el supuesto número telefónico del actor.

Eso no fue todo, ya que pusieron una foto de Alfredo tirado en el piso con su traje de artes marciales, agregando también el precio por cada clase y algunos de los métodos de enseñanza.

"Patadas de bicicleta, carazo a botella y desplazamiento con sillas con el experto en artes marciales Zen Zei Alfredo Adame, no aceptes imitaciones", se puede leer en la lona.

Adame manda mensaje a los influencers

Alfredo fue entrevistado en el programa de "Ventaneando" y comenzó contando como fueron los hechos del día de la broma hecha por los influencers.

"Salgo, llego ahí, veo la puerta abierta y una manta que dice ‘Clases de karate, dj’, puras estupideces. Se ve que esa lona la colgaron en un puente y se toma la foto, él como muy victorioso, Rey Grupero, y el otro cuate. No tiene nada que hacer, es un muerto de hambre", dijo Adame.

Posteriormente habló sobre la participación de "Fofo" --influencer al cual no conocía mucho-- y dijo que el joven corrió el riesgo por hacerle caso a "Rey Grupero".

"Ahora me entero que es un chavito de Monterrey que se llama Fofo Márquez, que ya se lo anda padroteando el Rey Grupero, ya lo anda metiendo en sus rollos. Le quiero decir a este chavito el riesgo que corrió por andar haciéndole caso a este idiota: tú sabes que en esta casa hay armas, ese chavito no sabe en la que se pudo haber metido", agregó Adame.

El conductor aprovechó el momento de la entrevista y decidió mandarles un mensaje a los dos, advirtiendoles que él no responde "chipote con sangre".

"Se los digo muy claro a los dos, yo no respondo chipote con sangre. O sea, a mí ni me pasa nada y no voy a proceder legalmente porque no tiene caso, y mira que los abogados no me cuestan", dijo.

No procederá legalmente

En una entrevista para Multimedios, el conductor habló inmediatamente tras la broma realizada por los influencers y dejó en claro que no tomará acciones legales contra los jóvenes.

“No, no estoy enojado, ni me viene, ni me va, ni me sirve absolutamente de nada, eso es publicidad para mí, ladran los perros, Sancho, señal que seguimos cabalgando, no estoy enojado, estoy sorprendido que alguien pueda no tener vida y para andar haciendo esas tonterías”, dijo Adame.

MF