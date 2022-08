Laura Zapata: La actriz da positivo a COVID; se recupera del virus en la playa

Laura Zapata se encuentra aislada en una habitación cerca de una playa del país, mientras se recupera del COVID-19 que padece y que está segura que se contagió durante el más reciente festejo de su cumpleaños.

Fue el pasado domingo 31 de julio cuando la exparticipante de "MasterChef Celebrity México" fue a un restaurante en la Ciudad de México a festejar un año más de vida rodeada de su familia y amigos.

Aunque no fueron demasiadas personas, la villana de telenovelas declaró en entrevista que estuvo expuesta ya que dentro del establecimiento nadie portó cubrebocas.

"En un restaurante estás sin cubrebocas, me imagino que fue ahí donde me contagié, estuve no con muchas, pero sí algunas personas, pero afortunadamente ninguna está contagiada".

Los primeros síntomas le aparecieron la noche del martes, pero fue este miércoles cuando se sintió fatal, una verdadera pesadilla, pero aseguró que hoy ya se siente mucho mejor, aunque no se puede acercar a nadie.

"Ayer tenía escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, cansancio, tos, congestión. Sí me preocupé, pero gracias a Dios tengo las tres vacunas porque esto te hace no estar tan enferma", comentó.

Tras presentar los síntomas se hizo una prueba de antígenos que inmediatamente le dio como resultado que tenía COVID.

Se recupera en la playa

Mientras vuelve a dar negativo a la prueba de Coronavirus, la actriz y cantante se relaja en una playa mexicana, que no quiso decir cuál es, ni en qué estado del país para proteger su privacidad.

"Ahorita yo no estoy en la Ciudad de México y esto me conviene porque estoy en un lugar donde afortunadamente hay oxígeno, estoy al aire libre, mucho mejor todo", opinó.

Un amigo de la infancia que es médico le recetó tomar Paracetamol; siempre cuando tiene cualquier tipo de problema de salud acude a él y considera que es muy acertado.

El COVID le llegó a Zapata luego de que se le juntaron varias situaciones complicadas en su vida que causó que se le bajaran las defensas, según ella.

"Yo creo que el bicho me pescó después de tantas cosas tan duras que he tenido últimamente, la partida de mi abuelita, de mi maestra de canto, entonces yo creo que sí se me bajaron las defensas y el bicho actuó, pero ya estoy actuando yo contra él".

¿Qué hará mientras está aislada?

Mientras transcurren los días de aislamiento, que será más de una semana, la estrella de televisión aprovechará para relajarse con el sonido del mar, viendo los atardeceres, estar en la arena y descansar.

"Leo, camino a la playa un rato, ando por aquí viendo caminitos, tomando fotos, escribiendo lo que veo y también estoy de alguna manera organizando a mi grupo de compañeros de la Asociación Nacional de Actores (ANDA)", detalló.

