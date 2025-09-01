Las cantantes Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke, integrantes del grupo Fifth Harmony, se reunieron en el escenario tras 7 años de pausa indefinida , tomando por sorpresa a sus fanáticos y al público en general.

El reencuentro ocurrió este domingo 31 de agosto, durante el concierto de los Jonas Brothers en el Dos Equis Pavilion de la ciudad de Dallas.

Fifth Harmony se reúne tras 7 años de su separación

Durante su presentación, las cantantes interpretaron “Worth It”, una de sus canciones más famosas, junto con su icónica coreografía. Además, las 4 integrantes vestían conjuntos negros coordinados.

“¿Recuerdan a Fifth Harmony?”, dijo Normani al público luego de terminar su primera canción. Posteriormente, interpretaron el tema “Work From Home”, el cual las llevó a la fama mundial.

Después de su participación como invitadas especiales en el Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, en Dallas, el grupo compartió en redes sociales un video , con la descripción: “¿Dónde estabas el 31 de agosto de 2025? Gracias @jonasbrothers por recibirnos. Fue increíble estar de vuelta”.

Por su parte, los Jonas también postearon para celebrar y agradecer a la agrupación por su aceptar la invitación : “Un honor tener a nuestras amigas @Fifth Harmony en el escenario esta noche en Dallas”.

La última presentación de Fifth Harmony ocurrió en el Hard Rock Live en Forida, el 11 de mayo del 2018. Dos meses después, anunciaron una pausa indefinida a su proyecto en conjunto para dedicarse a sus carreras como solistas.

¿La agrupación regresará?

Desde hace un par de años, se ha rumorado que Fifth Harmony podría regresar, especialmente por las recientes interacciones entre las integrantes. Hace unos meses, se informó que la agrupación mantenía conversaciones sobre una posible reunión para un documental y una gira.

Además, horas antes del show de este domingo 31 de agosto, la cuenta oficial de X de Fifth Harmony se reactivó con el hashtag #FifthHarmonyFollowSpree, generando especulaciones de un posible regreso.

Asimismo, Dinah Jane reforzó los rumores con una publicación en la que puso: “Lo imposible es posible. Llena de gratitud hoy”, y finalmente, el sitio web oficial del grupo se actualizó con la leyenda “Próximamente”.

¿Qué pasó con Fifth Harmony?

Fifth Harmony se formó en 2012, en la segunda temporada de The X-Factor USA . Lanzaron tres álbumes de estudio: Reflection (2015), 7/27 (2016) y Fifth Harmony (2017).

Este girl group fue muy popular en la década del 2010, logrando figurar en el top de las listas de música pop del momento con varios de sus temas.

En 2016, Camila Cabello anunció su salida del grupo para enfocarse en su carrera como solista, mientras el resto de las integrantes mantuvieron sus actividades grupales, hasta que, en 2018, decidieron pausar el grupo para también trabajar en sus carreras individuales.

