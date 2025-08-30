La esperada unión entre Taylor Swift y Travis Kelce ya comienza a ser catalogada como la “boda del siglo”, según allegados a la pareja. Cada nuevo detalle que sale a la luz mantiene a sus seguidores en vilo y multiplica la expectativa en torno al gran día.

A tan solo dos semanas de haberse comprometido —anuncio que hicieron público el pasado 26 de agosto—, la estrella del pop y el jugador de la NFL ya estarían afinando aspectos esenciales de la ceremonia, de acuerdo con un reporte de Daily Mail. Aunque la fecha aún no ha sido revelada, se sabe que el evento será íntimo y exclusivo, reservado únicamente para familiares y amigos cercanos.

Swift contará con el apoyo de sus padres, Andrea (67) y Scott (73), además de su hermano menor Austin (33). Del lado de Travis estarán su madre Donna y su padre Ed (74), así como su hermano Jason (37), su esposa Kylie (33) y las cuatro hijas del matrimonio.

Te recomendamos: Libera los sabores del Festival Alquimia

¿Quiénes serán los invitados a la "boda del siglo"?

Según el informante, ambos contarán con amigos muy cercanos. En la lista de Swift se encuentra Selena Gómez, quien en septiembre próximo llegará al altar con Benny Blanco; asimismo, Zoë Kravitz, Abigail Anderson y Ashley Avignone, con quienes mantiene una relación de años.

Más recientemente, también figura Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo de Kansas City, Patrick Mahomes. Su relación se ha fortalecido desde los inicios del noviazgo entre Taylor y Travis.

Del lado de Travis, asistirán amigos de la infancia como Kumar Ferguson y Aric Jones, con quien jugó hockey en el jardín de niños. Además, Ross Travis, exestrella de los Kansas City Chiefs y uno de sus mejores amigos desde 2015, también estará presente.

El compromiso estuvo a punto de aplazarse

Travis estuvo muy nervioso antes de proponerle matrimonio a Swift, y casi pospone la pregunta unos días, según relató Ed Kelce, padre del jugador: "Le dije repetidamente: sabes, podrías hacerlo al costado del camino, hacerlo en cualquier lugar y convertirlo en un evento especial… cuando te arrodillas y le pides matrimonio".

Finalmente, el momento llegó cuando la pareja se preparaba para salir a cenar. Travis la llevó al jardín, donde, según las fotos, tomaron una copa de vino, y fue entonces cuando le pidió matrimonio.

NA