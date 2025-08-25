Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 25 al 31 de agosto

Durante la semana del 25 al 31 de agosto, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.

¿Qué signos tendrán suerte este semana?

Leo

Te encuentras bajo la influencia de los planetas retrógrados, lo que marca un periodo de renacimientos y reencuentros.

Aprovecha esta energía, pues gracias a Plutón, Neptuno y Saturno en retrogradación, se te abre la oportunidad de recomponer piezas perdidas en tu vida.

Virgo

Agosto se despide de la mejor manera, brindándote magnetismo y buenas oportunidades tanto en lo profesional como en lo personal.

Esta energía permanecerá contigo en las próximas semanas. Ha llegado el momento de asumir nuevos retos con la confianza de que todo saldrá bien; deja atrás lo que te estanca y no aporta a tu crecimiento personal.

Libra

Las puertas se abren para ti en el amor, la abundancia, los éxitos y los reconocimientos. Esta semana recibirás oportunidades especiales, incluso en áreas donde menos lo esperabas.

Escorpión

Todo sucede en su debido momento y esta semana lo comprobarás. Se abre un ciclo de logros que responden a tus buenas acciones del pasado. La luz, el amor y la entrega que has compartido se multiplicarán en tu vida.

Sagitario

“Entre menos, mejor”. Recuerda estas palabras, pues ha llegado el momento de hacer menos para obtener más. Aprovecha tu energía de manera más consciente y productiva.

