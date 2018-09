Fiestas patrias pesadas y de la mano de At The Gates

Este 15 de septiembre habrá dos formas de dar el grito en Guadalajara: el primero al son de las festividades patrias y el segundo en forma de guturales y “headbanging” de la mano de At The Gates.

Los padres del “Sonido Gotemburgo”, At The Gates, cuentan con nuevo guitarrista (Jonas Stålhammar en lugar de Anders Björler), y brindarán una fuerte dosis de “death metal melódico” en el C3 Stage para presentarnos su más reciente producción, “To Drink For The Night Itself”, material lanzado este año y que tuvo como productor a Russ Russell, quien ha trabajado con grandes del metal, entre ellos: Napalm Death, The Haunted y Dimmu Borgir.

En 1996, seis años después de su fundación y poco tiempo después de lanzar el que es considerado su mejor obra “Slaughter of the Soul” (1995), los miembros decidieron emprender caminos diferentes, hacer nuevas agrupaciones e incluso en el caso de su vocalista Tomas Lindberg, iniciar en el trabajo de la docencia como profesor de Ciencias Sociales. De esto y más charlamos con su baterísta Adrian Erlandsson.

—Hay varias versiones, pero cuál fue la causa real de su separación en 1996, ¿era una pausa en su carrera, o en aquel momento lo veían como el final de At The Gates?

—Creo que acabábamos de hacer muchas giras cuando Anders decidió irse en 1996. Antes del disco “Slaughter of the Soul” realmente no habíamos hecho una gira adecuada, solo unos pocos tours en la camioneta. Cuando el disco salió hicimos aproximadamente seis meses de gira y ninguno de nosotros estaba realmente preparado para eso.

Tampoco ganamos dinero en estos viajes, lo que dificultaba nuestro mantenimiento, todos teníamos que pagar facturas en casa. Creo que si hubiéramos tenido más experiencia, podríamos haber aceptado tomarnos unos meses libres y luego comenzar de nuevo.

—Durante los casi 10 años sin la banda ¿tenían relación unos con otros?

—Todos teníamos contacto. Jonas, Andersy yo formamos la banda de The Haunted. Después de unos años me fui al Reino Unido donde toqué con (la banda) Cradle of Dirty hasta 2006. Todos, vivíamos prácticamente en Gotemburgo, así que seguimos hablando a lo largo de los años.

—En 1995 publicaron “Slaughter of the Soul” una clásico en el metal extremo que iba en contra de la moda del grunge y new metal ¿Cómo fue la producción del disco?

—No nos dimos cuenta en ese momento, pero creo que tuvimos muchos sentimientos de venganza debido a una gira fallida a principios de 1995. Realmente queríamos hacer un álbum agresivo y directo al grano. Era importante para Studio Fredman, donde grabamos, ellos habían pedido un préstamo bancario para comprar algunos equipos nuevos que necesitaba para la sesión. Entonces todo el mundo estaba súper cargado cuando finalmente entramos al estudio.

—¿Cómo y por qué se dio su reunión en 2007?

—Estuvimos hablando durante un tiempo sobre la posibilidad de volver a unir a la banda. En 2008, la intención sólo era hacer algunos conciertos para un CD-DVD en vivo. Nuestros últimos conciertos serían en Atenas, pero en 2011 tuvimos más ofertas para conciertos y empezamos a hablar sobre tocar juntos otra vez, ya que todos nos divertimos mucho durante la gira de 2008. Así que hicimos que la banda volviera a funcionar.

—¿Cómo fue el proceso creativo y producción de “Drink For The Night Itself”? ¿Qué significa para ustedes?

—Jonas Björler escribió la música y Tompa todas las letras. Hice demos para todas las partes de batería en casa en mi estudio para finalizar todas las partes. Luego nos encontramos en el estudio y comenzamos a grabarlo.

—Hubo un lapso de cuatro años entre “At War with Reality” y “To Drink from the Night Itself”. ¿Tomará otros cuatro años para que haya un próximo álbum?

—Realmente no lo creo. Estamos hablando de recorrer hasta finales de 2019 para este álbum y luego veremos qué pasa con la escritura.

—¿Qué opinas del metal actualmente, ¿más de lo mismo? ¿Propuestas novedosas?

—Seguramente habrá muchas bandas similares en cualquier género. Sin embargo, aún hay algunas bandas más nuevas y asesinas. Sólo tienes que buscar un poco, porque lamentablemente muchas bandas menos interesantes atraen la atención de los medios.

—Para aquellos que no los han visto en vivo ¿qué les diría? ¿Qué pueden esperar?

—¡Hay mucha energía y canciones de la mayoría de nuestros álbumes! Si has escuchado a la banda antes, reconocerás muchas canciones. Si no nos has escuchado, ¡estoy seguro de que pasarás un buen rato de todos modos!

No te lo puedes perder

“At The Gates” se presentará en concierto. Av. Vallarta 1488. Boletos general $750. Balcón $850.00 (incluye asiento en balcón, entrada preferencial, póster y dos bebidas).