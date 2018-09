The Black Dahlia Murder regresa a Guadalajara

Desde Waterford, Michigan, Estados Unidos, regresa a Guadalajara una de las bandas más importantes del death metal melódico, The Black Dahlia Murder este 9 de noviembre al Foro Independencia.

La banda surgió a la par del nuevo milenio, y basa su nombre en el caso de asesinato de 1947 de Elizabeth Short, conocida como Black Dahlia.

Su primeros demos 'What a Horrible Night to Have a Curse (2001) y A Cold-Blooded Epitaph (2002) y disco Unhallowed (2003) tienen fuerte influencia metalcore, sin embargo el sonido fue mutado por grandes tiempos e intensos golpes abrumadores en la batería utilizando tanto voces guturales (death growls) propios del death metal y gritos agudos (shreaks) propios del black metal.

https://www.informador.mx/entretenimiento/Explosiva-noche-con-Sleeping-with-Sirens-20180827-0088.html

Luego de varios cambios en la alineación, ocho discos de estudio y con su actual alineación: Trevor Strnad, vocalista; Brian Eschbach y Brandon Ellis en guitarras; Max Lavelle, bajista y Alan Cassidy, batería, The Black Dahlia Murder llega antes de que termine el 2018 a cinco ciudades de México:

https://www.informador.mx/entretenimiento/Helloween-trae-su-power-metal-a-Guadalajara-20180802-0097.html

7 de noviembre Aguascalientes, Rock Si Bar

8 de noviembre en Monterrey, Cafe Iguana

9 de noviembre Guadalajara, Foro Independencia

10 de noviembre Querétaro, Noisy Bar

11 de CDMX, HDX Circus Ba

Los boletos tienen un costo de $650 y por tiempo límitado los puedes adquirir 2x1 AQUÍ