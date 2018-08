Agenda de conciertos de septiembre en Guadalajara

Septiembre, mes patrio y con él una cartelera de concierto nutrida. Para todos los gustos, para todas las edades. Te dejamos con ellos y con detalles de las sedes, costos y cortesías de algunos de los conciertos.

1 Alejandro Fernández -> Auditorio Telmex

'El Potrillo' se presenta dentro del 25 Encuentro Internacional Del Mariachi. Boletos desde $550. Compra AQUÍ

1 Azul Violeta -> Teatro Diana

1 Líquits/Elis Paprika -> Foro Independencia

Liquits, Elis Paprika & The Black Pilgrims y El Fausto llegan al recinto de Calzada. Boletos desde $150. Cómpralos AQUÍ



6 Ne Obliviscaris -> Foro Independencia

Originarios de Melbourne, Australia, la agrupación destaca por su combonación de black metal con metal melódico acompañado de arreglos instrumentales que siguen la corriente clásica y progresiva entre voces limpias y guturales. Bandas invitadas: Craven, Lvcille, Ab Intus. Boletos 2x1 general.



6 Sábado Sebastian Yatra y Paty Cantú Auditorio Telmex

7 Viernes Sebastian Vega & Alta Consigna Auditorio Telmex

8 Sábado La Garfield C3 Stage

8 Sábado JNS Auditorio Telmex

12 Miércoles Paradise Lost C3 Stage

15 Sábado At The Gates C3 Stage

20 jueves Catherine Russel Quartet Conjunto de Artes Escénicas

21 Viernes Los Tronchos Foro Independencia

21 Viernes Bronco Auditorio Telmex

22 Sábado La Barranca Conjunto de Artes Escénicas

25 Martes Camila Cabello Auditorio Telmex

27 Jueves Chico Trujillo C3 Stage

27 Jueves Gustavo Santaolalla Conjunto de Artes Escénicas

27-29-30 Luis Miguel Auditorio Telmex

28 Viernes Lupita D'alessio Auditorio Telmex

28 Viernes Sonidos Emergentes: Baltazar. Carranza Oficial

Clondementto. El Lázaro. Lunaem. Los Delicados. Wars. Subnormalmx. Los Blasphem. KUERDA. waveheads. C3 Stage

28 Viernes Dwarves Anexo Independencia

28 Viernes Dani Martín Teatro Diana

29 Sábado 4to aniversario del Foro Independencia

29 Sábado Machingon + The All C3 Stage