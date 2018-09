Force Fest: más que un festival, una experiencia

La edición 2018 del Force Fest llega con la consigna de ser más que un festival, sino toda una experiencia en la que familias enteras y amigos escuchen desde el metal más extremo hasta propuestas más alternativas. Para lograrlo, emulará a los grandes festivales europeos como el Download Fest, Hellfest o el Wacken Open Air, en un campo abierto, a las afueras de la Zona Metropolitana en donde compartirán decenas de bandas, con el plus de quedarse a acampar durante tres días.

“Desde la primera edición lo quisimos hacer de esta forma, pero las condiciones no se daban, por temas de permisos, accesos, etc., pero este año lo logramos, serán dos días, más de 100 bandas y una experiencia única”, señala en entrevista Juan Carlos Guerrero, uno de los organizadores del Force, el Hell and Heaven y con más de 20 años en el medio.

Luego de casi 40 años de carrera la banda de thrash metal Slayer se encuentra en su gira del adiós, y cerrará el festival que se llevará a cabo el 6 y 7 de octubre en el Club de Golf Teotihuacán (ubicado a 45 minutos del aeropuerto del Estado de México), junto con System of a Down, Alince in Chains, Lamb of God, Anthrax, Rob Zombie y una centena más de bandas tanto internacionales como nacionales.



Desde 2012

Este festival nació en 2012 en el Distrito Federal. En 2015 llegó a Guadalajara como una especie de intercambio por el Hell and Heaven. Así, en su primera edición en Jalisco contó con artistas de la talla de Judas Priest, Carcass, Over Kill, Death Angel, Brujería y más talento, con Calle 2 como sede.

La respuesta fue buena y derivó en una segunda edición en 2016 con artistas como Sepultura, POD, Sabaton, Agra, A.N.I.M.A.L, por mencionar algunos, esta vez en la Concha Acústica del Parque Agua Azul. Para esta edición 2018, el evento regresa al centro del país con novedades interesantes, entre las que destacan más de 24 horas de música, zonas de comida, actividades alternas para el completo esparcimiento de los asistentes, desde zonas lúdicas, mercado de alimentos, deportes extremos, performance y carpas para talleres y clínicas musicales para los menores de edad, quienes por cierto entran gratis acompañados de un adulto.



Público exigente

El público mexicano es difícil de complacer, gran parte de los seguidores siempre manifestarán su desacuerdo al ver los artistas del cartel de un festival. Esto, lejos de molestar al empresario, lo respeta y agradece:

“Los mexicanos somos así, en cualquier festival europeo sale un cartel y se emocionan al verlo, aquí es diferente, muchos se quejan porque falta tal banda o tal género, pera esta vez tomamos en cuenta todas sus opiniones y conseguimos un cartel muy nutrido. Para los que les gusta el grunge traemos a Alice in Chains, uno de los máximos exponentes que trae nuevo disco, Stone Temple Pilots, Rush, por un lado”.

Por el otro, también presentan “algo más oscurón como Danzing (ex vocalista de The Misfits) o Rob Zombie, los maestros de lo pesado como Slayer, Testament, Exodus o más alternativo como NOFX, Comeback Kid o Millencolin. Un cartel en cualquier parte del mundo que tenga cinco bandas que te gusten vale la pena y estoy seguro que a la mayoría de los que van hay cinco bandas que les gustan, y si le añades que puedes escuchar otras 80 propuestas, vale la pena y mucho”.



Guadalajara, una aduana difícil para el metal

En 2010, un par de empresarios tapatíos (uno de ellos Juan Carlos Guerrero) coincidían en el mismo fin de semana para presentar a Therion y Brujería respectivamente, por lo que deciden juntar ambas bandas en un mismo concierto, añadir talento nacional y dar el nacimiento a la primera edición del Hell And Heaven Metal Fest.

Las ediciones de 2010 a 2013 se realizaron en Calle 2, para después emigrar a la capital del país. Su hermano menor, el Force Fest, se celebraría en dos ediciones en Guadalajara para finalmente regresar a CDMX, ¿por qué los masivos del heavy metal abandonan nuestra ciudad?: “Logística, la población de la capital cuadruplica la de Guadalajara y es mucho más barato ir a la Ciudad de México en autobús o avión que al Occidente, hay más accesos, mayor oferta de hotelería, en general es más redituable hacer eventos masivos allá. Además, Guadalajara no es un público tan roquero como Ciudad de México o Monterrey. Desde hace años he hecho eventos de metal aquí, soy tapatío, vivo aquí, amo mi ciudad, pero en Guadalajara no tenemos memoria musical, vamos sólo a los conciertos de moda”.

Para muestra expone dos ejemplos: “Cuando hicimos el Heaven And Hell con integrantes de Black Sabbath y Ronnie James ‘Dio’, en Monterrey metieron seis mil personas, en CDMX un Auditorio Nacional lleno, 12 mil personas, y aquí esperábamos a cinco mil, pero sólo asistieron mil 800. Poco después Foster The People dio show en el Estadio de Tenis Telcel y lo abarrotó con un solo éxito. Así es Guadalajara, le gusta ir al evento de moda. Hay mucho metalero, pero no como en otras, pero no descartamos en un futuro cercano organizar otro festival aquí”.

Precios

Abonos (ambos días) general: $2000; preferente $3,300; vip $4,600.

Por día general:

fase 1, $1,200;

fase 2, $1,400;

fase 3, $1,400.

Preferente fase 1, $1,800;

fase 2, $1,900;

fase 3, $2,100.

VIP fase 1, $2,900; fase 2, $3000;

fase 3, $3,200.

Saber más

El Force Fest durará dos días, con seis escenarios y más de 100 bandas, por lo que se esperan 40 mil personas por día. Además, se podrá acampar durante el festival en la zona de camping con capacidad de hasta cinco mil personas, esta actividad tiene un coso extra. Igualmente, se contará con la pulsera inteligente para comprar dentro del festival.