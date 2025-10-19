Domingo, 19 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo hoy domingo 19 de octubre según Mhoni Vidente

Comienza este domingo 19 de octubre de 2025 con la guía espiritual de Mhoni Vidente, quien comparte sus más recientes predicciones para cada signo del zodiaco

Por: El Informador

Cierra la semana con las predicciones que Mhoni Vidente ha preparado para cada signo del zodiaco. No pierdas la oportunidad de conocer lo que el destino tiene para ti a través de las cartas de la reconocida astróloga cubana.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Las cartas te favorecen y anuncian un excelente momento para poner en marcha tus proyectos personales y laborales. Este domingo será ideal para compartir con quienes más quieres y disfrutar de la armonía familiar.
Números de la suerte: 03 y 13

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu fortaleza y determinación se pondrán a prueba frente a nuevos retos. Aprovecha las oportunidades que se presenten para demostrar tu capacidad y seguir creciendo profesionalmente.
Números de la suerte: 15 y 07

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La carta de “La Torre” señala la necesidad de mantenerte firme ante los conflictos. Evita las discusiones y los malentendidos; conservar la calma te ayudará a salir adelante sin tropiezos.
Números de la suerte: 11 y 23

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Podrías experimentar cierta indecisión ante una situación importante. Escucha tu intuición antes de actuar. Además, un amor del pasado podría reaparecer en tu vida y traer emociones que creías superadas.
Números de la suerte: 17 y 88

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Llegó el momento de madurar ciertas decisiones y reflexionar sobre tu camino. La suerte estará de tu lado al inicio de la semana, y podrías recibir una noticia inesperada que cambie tu ánimo por completo.
Números de la suerte: 06 y 19

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La carta de “El Loco” te advierte sobre la posibilidad de traiciones o personas con intenciones poco claras. No te dejes influenciar por energías negativas y mantén cerca tus amuletos protectores.
Números de la suerte: 01 y 20

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Este fin de semana recibirás una gran carga de energía positiva. La carta de “La Fuerza” indica que el éxito está a tu alcance. En el amor, podrías conocer a alguien que despierte un nuevo interés emocional.
Números de la suerte: 05 y 44

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una decisión importante marcará tus próximos días. “El Mundo” te recuerda que la organización será tu mejor aliada para mantener el equilibrio. Escucha a tu intuición antes de elegir.
Números de la suerte: 08 y 19

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La carta de “La Templanza” te invita a mantener la serenidad frente a los desafíos. Es momento de enfocarte en tus metas y aceptar una posible propuesta de viaje que podría ayudarte a reconectar contigo mismo.
Números de la suerte: 09 y 77

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Comienzas una etapa de prosperidad y buenos resultados. Deja atrás las dudas y pensamientos negativos; confía en tu intuición para avanzar con firmeza en tus objetivos.
Números de la suerte: 30 y 66

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las cartas te impulsan a tomar el control de tu vida y cerrar ciclos que ya no aportan nada positivo. Cuida de tu bienestar físico, especialmente de los dolores de cabeza ocasionados por el estrés.
Números de la suerte: 02 y 18

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“El Diablo” anuncia la llegada de fortuna y oportunidades financieras. No temas aprovechar los momentos favorables. Además, dedica tiempo a tus seres queridos, quienes siempre han sido tu mejor apoyo.
Números de la suerte: 06 y 17

Con información de Mhoni Vidente

BB

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones