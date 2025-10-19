Cierra la semana con las predicciones que Mhoni Vidente ha preparado para cada signo del zodiaco. No pierdas la oportunidad de conocer lo que el destino tiene para ti a través de las cartas de la reconocida astróloga cubana.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Las cartas te favorecen y anuncian un excelente momento para poner en marcha tus proyectos personales y laborales. Este domingo será ideal para compartir con quienes más quieres y disfrutar de la armonía familiar.

Números de la suerte: 03 y 13

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu fortaleza y determinación se pondrán a prueba frente a nuevos retos. Aprovecha las oportunidades que se presenten para demostrar tu capacidad y seguir creciendo profesionalmente.

Números de la suerte: 15 y 07

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La carta de “La Torre” señala la necesidad de mantenerte firme ante los conflictos. Evita las discusiones y los malentendidos; conservar la calma te ayudará a salir adelante sin tropiezos.

Números de la suerte: 11 y 23

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Podrías experimentar cierta indecisión ante una situación importante. Escucha tu intuición antes de actuar. Además, un amor del pasado podría reaparecer en tu vida y traer emociones que creías superadas.

Números de la suerte: 17 y 88

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Llegó el momento de madurar ciertas decisiones y reflexionar sobre tu camino. La suerte estará de tu lado al inicio de la semana, y podrías recibir una noticia inesperada que cambie tu ánimo por completo.

Números de la suerte: 06 y 19

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La carta de “El Loco” te advierte sobre la posibilidad de traiciones o personas con intenciones poco claras. No te dejes influenciar por energías negativas y mantén cerca tus amuletos protectores.

Números de la suerte: 01 y 20

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Este fin de semana recibirás una gran carga de energía positiva. La carta de “La Fuerza” indica que el éxito está a tu alcance. En el amor, podrías conocer a alguien que despierte un nuevo interés emocional.

Números de la suerte: 05 y 44

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una decisión importante marcará tus próximos días. “El Mundo” te recuerda que la organización será tu mejor aliada para mantener el equilibrio. Escucha a tu intuición antes de elegir.

Números de la suerte: 08 y 19

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La carta de “La Templanza” te invita a mantener la serenidad frente a los desafíos. Es momento de enfocarte en tus metas y aceptar una posible propuesta de viaje que podría ayudarte a reconectar contigo mismo.

Números de la suerte: 09 y 77

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Comienzas una etapa de prosperidad y buenos resultados. Deja atrás las dudas y pensamientos negativos; confía en tu intuición para avanzar con firmeza en tus objetivos.

Números de la suerte: 30 y 66

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las cartas te impulsan a tomar el control de tu vida y cerrar ciclos que ya no aportan nada positivo. Cuida de tu bienestar físico, especialmente de los dolores de cabeza ocasionados por el estrés.

Números de la suerte: 02 y 18

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“El Diablo” anuncia la llegada de fortuna y oportunidades financieras. No temas aprovechar los momentos favorables. Además, dedica tiempo a tus seres queridos, quienes siempre han sido tu mejor apoyo.

Números de la suerte: 06 y 17

Con información de Mhoni Vidente

BB