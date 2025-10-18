¿Qué hacer hoy en Guadalajara? Actividades GRATIS este 18 de octubre

¿Aun no cuentas con plan para este sábado? A continuación, te brindaremos algunas sugerencias para enriquecer tu fin de semana. El día de hoy la cartelera de Cinema Live Guadalajara, ofrecerá una función del clásico infantil de Disney, Aladdín, la cual será proyectada a las 19:00 horas, con sede en el Parque Metropolitano, este plan es ideal para realizarlo en familia, tanto pequeños como adultos podrán disfrutar de una velada sin igual. Si tienes en mente algo más artístico, diversos museos de la Zona Metropolitana de Guadalajara ofrecen una variada cartelera de exposiciones temporales y permanentes, a las cuales puedes acudir sin costo alguno. Actualmente este recinto ofrece las siguientes exposiciones: Esta sede cuenta con estas exposiciones de arte contemporáneo: Por otro lado, si tienes ganas de un plan más activo, las Fiestas de Octubre son una excelente opción, entre sus diversas atracciones y eventos, resalta sin duda la cartelera del Foro Principal, el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan. El concierto del día de hoy estará a cargo del DJ y productor sueco Alesso, quien presentará en tierras tapatías su espectáculo "Water Castle". CT