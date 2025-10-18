Sábado, 18 de Octubre 2025

¿Qué hacer hoy en Guadalajara? Actividades GRATIS este 18 de octubre

Disfruta de un plan ideal de fin de semana con las múltiples sugerencias que se te brindan en esta nota

Por: Citlali Torres Rivera

Visita la variada cartelera de exposiciones temporales y permanentes que ofrece el MUSA. ESPECIAL

¿Aun no cuentas con plan para este sábado? A continuación, te brindaremos algunas sugerencias para enriquecer tu fin de semana. 

El día de hoy la cartelera de Cinema Live Guadalajara, ofrecerá una función del clásico infantil de Disney, Aladdín, la cual será proyectada a las 19:00 horas, con sede en el Parque Metropolitano, este plan es ideal para realizarlo en familia, tanto pequeños como adultos podrán disfrutar de una velada sin igual. 

Si tienes en mente algo más artístico, diversos museos de la Zona Metropolitana de Guadalajara ofrecen una variada cartelera de exposiciones temporales y permanentes, a las cuales puedes acudir sin costo alguno. 

Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

Actualmente este recinto ofrece las siguientes exposiciones: 

  • Fotógrafas de Jalisco: Más allá de la imagen Esta es una de las últimas oportunidades para visitar esta emotiva exhibición que reúne las miradas a través de la lente de 33 mujeres de distintas generaciones. La muestra estará vigente hasta el 19 de octubre de 2025, por lo que el sábado es el penúltimo día para disfrutarla.
  • Fábulas fantásticas: Visiones inusuales de lo cotidiano conviven con seres de otros mundos y realidades alternas en esta muestra presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INBAL y el MAM, en colaboración con el MUSA.
  • Ida y vuelta: Ernesto Flores Una antología que celebra tres décadas de trayectoria artística, coincidiendo con los 70 años de vida del creador jalisciense.
  • Murales de José Clemente Orozco: Continúa abierta la exposición permanente de los bocetos y el mural de la cúpula, una obra donde el maestro se enfrentó por primera vez al uso de la perspectiva en una superficie cóncava.

Museo de Arte de Zapopan

Esta sede cuenta con estas exposiciones de arte contemporáneo: 

  • Cuentos de presagio / Loom Tales: Chantal Peñalosa Fong
  • Tiempo en pantalla de Catalina Bu
  • Atrás del ártico se esconde un paraíso
  • LA ANTESALA: Paloma Contreras Lomas
  • El tiempo se siente menos si nos quedamos quietos de Melanie Smith
  • Las piedras saben dormir de Jose Dávila

Por otro lado, si tienes ganas de un plan más activo, las Fiestas de Octubre son una excelente opción, entre sus diversas atracciones y eventos, resalta sin duda la cartelera del Foro Principal, el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan. El concierto del día de hoy estará a cargo del DJ y productor sueco Alesso, quien presentará en tierras tapatías su espectáculo "Water Castle". 

