Horóscopos de HOY 19 de octubre | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Aries

No te dejes llevar por impulsos ni por muestras de afecto superficiales. Ten cuidado con las caricias falsas, porque si tu pareja está distante, no siempre es por el clima. Reflexiona sobre lo que está ocurriendo en tu relación antes de que los “te amo” se conviertan en “te soporto”.

Tauro

Si estás en una relación, una serie de rumores y celos podría ponerla en riesgo. Recuerda que el amor no se mantiene con desconfianza. Conversa con tu pareja antes de que los comentarios ajenos afecten lo que han construido juntos.

Géminis

Géminis, sueles encantarte, obsesionarte y luego cansarte , pero este octubre te mostrará que no todo amor fugaz se apaga. Llegan nuevos romances y emociones intensas, aunque deberás cuidar tu corazón de quien solo busca diversión.

Cáncer

Nuevos amores llegan, uno en especial con gran conexión emocional y pasión. Este octubre te invita a quererte más, soltar lo que pesa y disfrutar lo que la vida trae.

Leo

Este mes, la pasión podría traerte complicaciones , especialmente si estás en pareja y sientes que “algo falta”. No todo se soluciona con besos ni pretextos; comunica, aclara y, si es necesario, reinventen la relación. Ten cuidado con las caricias que no nacen del amor, sino de la costumbre.

Virgo

Si estás en pareja, evita discutir por trivialidades ; la rutina pesa. Sorprende y renueva la pasión, aunque últimamente hayas estado flojo para ello. Si estás soltero, no te desesperes: el amor llegará, pero no mientras busques donde no hay.

Libra

Se acercan nuevos amores, con una historia intensa y tentadora ; pero cuidado, podrías terminar buscando consejos frente al espejo.

Escorpio

En el amor, llegan nuevas oportunidades o una reconexión intensa. Alguien que combina ternura y picardía podría recordarte que amar no siempre duele. Aprende a recibir sin miedo y a soltar sin rencor.

Sagitario

Eres fuerte y decidido, pero al enamorarte te vuelves vulnerable , así que ten cuidado con quién entregas tu corazón.

Capricornio

En el amor, alguien nuevo podría llegar con la intención de sanar tu alma , pero primero debes curar tus propias heridas. Si te has vuelto distante o desconfiado, es por las traiciones que te han marcado.

Acuario

Conocerás a alguien que te hará cuestionar si el amor realmente vale la pena , y la respuesta es sí, pero solo con quien te sume. Aprende a aceptar tus demonios, dialogar con ellos y reconocer que también han estado cuidándote.

Piscis

No es tiempo de quejarse, sino de actuar: cerrar ciclos y perdonarte por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer. Aprende a valorar tu paz, tu soledad y la estabilidad que con esfuerzo has logrado alcanzar.

