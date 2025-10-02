Jueves, 02 de Octubre 2025

Venta Nocturna 2025: Liverpool confirma ESTOS descuentos en el evento

La Venta Nocturna con la que Liverpool pretende celebrar su aniversario y premiar a sus clientes más fieles se llevará a cabo este fin de semana

La Venta Nocturna Liverpool permitirá a los clientes acceder por tiempo limitado a precios atractivos en productos de todos los departamentos de la tienda. ESPECIAL/Liverpool

A tan solo unos días de la tercera Venta Nocturna de Liverpool del 2025, la cadena de tiendas departamentales compartió los detalles sobre las primeras ofertas confirmadas en el evento.

La Venta Nocturna con la que Liverpool pretende celebrar su aniversario y premiar a sus clientes más fieles se desarrollará este fin de semana, del viernes 3 al domingo 5 de octubre, según el anuncio oficial.

Este evento permitirá a los usuarios acceder por tiempo limitado a precios atractivos en productos de todos los departamentos de la tienda, como moda, tecnología y línea blanca.

¿Qué descuentos habrá en la Venta Nocturna de Liverpool?

A través de sus redes sociales, Liverpool anticipó algunas de las ofertas que tendrá durante dicho periodo para sus clientes.

En primer lugar, las personas que soliciten la tarjeta Liverpool antes o durante la campaña podrán obtener un 10% de descuento adicional en su primer día de compras.

Existen dos métodos a través de los cuales se puede acceder al plástico. Uno es asistir a una de las tiendas físicas de la cadena para solicitarla, presentando una identificación oficial y un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

ESPECIAL/Liverpool 
El otro es pedir un crédito desde la aplicación Liverpool Pocket. Dentro de la app es necesario ingresar al apartado de "Crédito" y dar clic en la opción de "Tramitar tarjeta".

Además, al descargar la aplicación también se obtiene un 5% de descuento adicional en la primera compra, la cual puede efectuarse durante la Venta Nocturna.

ESPECIAL/Liverpool 
¿Cuántas Ventas Nocturnas organiza Liverpool en el año?

Las Ventas Nocturnas de Liverpool se han convertido en eventos clásicos del comercio en México, y suelen rondar los dos o tres días de duración.

Liverpool organiza cuatro Ventas Nocturnas cada año: la Nocturna para Mamás, la Nocturna para Papás, la Nocturna por Aniversario y la Nocturna por Navidad.

Venta Nocturna para mamás

Esta Nocturna generalmente se lleva a cabo durante los últimos días de abril y tiene el objetivo de que los consumidores puedan adquirir los regalos para el Día de la Madre.

Venta Nocturna para papás

Ocurre en el marco del Día del Padre, con el propósito de incrementar las ventas durante esta celebración especial.

Venta Nocturna de Aniversario

Por lo general, se desarrolla durante el primer fin de semana de octubre y tiene el objetivo de celebrar la trayectoria de la tienda.

Venta Nocturna de Navidad

Es la última Nocturna del año y se desarrolla en diciembre, por lo que es una gran oportunidad para adquirir obsequios.

Liverpool tiene presencia en 30 estados de la República con la operación de 124 puntos de venta físicos.

