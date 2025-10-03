Horóscopo Negro para HOY 3 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril). Este finde tendrás que proyectar lo que quieres para el futuro. Estarás más abierto a hablar de tus planes, de tus sueños, de esa vida que quieres y que poco a poco estás construyendo. TAURO (21 abril-20 mayo). Por fin entiendes que lo que no entra en tu vida no es una pérdida, simplemente no tenía que estar. Y aunque tu naturaleza es aferrarte a lo que amas con uñas y dientes, este fin de semana el reto será enfocarte en lo que sí tienes.GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Cuando la Luna pase a Piscis, cuidado: la energía cambia y se volverá mucho más emocional, casi confusa. Podrías sentirte perdido entre lo que piensas, lo que sientes y lo que los demás esperan de ti. CÁNCER (22 junio-22 julio) Vamos Cáncer, este finde tienes que recuperar tu brillo, aunque sea poco a poco. Permítete descansar, mimarte, reír, rodearte de quienes te entienden sin que tengas que dar explicaciones.LEO (23 julio-22 agosto). Tú no viniste a este mundo para ocultar tu fuego, sino para encenderlo delante de todos. Así que levanta la cabeza, sonríe y disfruta.VIRGO (23 agosto-22 septiembre). Eso sí, no te sorprendas si notas que alguien te observa demasiado o incluso que despiertas cierta envidia. A veces, tu paz molesta más que tus enfados Virgo, porque hay quien solo se siente cómodo cuando te ve jodido.LIBRA (23 septiembre-22 octubre). La Luna en Acuario al inicio del finde te traerá un aire fresco, una chispa social que te anima a salir, a relacionarte, a sentirte libre. Es posible que hagas tengas algún plan distinto.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). Nuevo finde Escorpio y la intensidad se te va a notar hasta en la mirada. Estás con la piel más fina de lo normal, presintiendo cosas, teniendo sueños raros o viendo señales que parecen querer advertirte de algo. SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Este finde habrá apoyo de verdad, Sagitario. Tus amigos estarán cerca, y puede que incluso alguno de ellos necesite más de ti que nunca. Y tú de ellos. CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). Este fin de semana te tocará aprender que no todo lo que no te da lo que buscas es un fracaso. A veces la vida no te entrega lo que pides, sino lo que necesitas. Hay lecciones que solo se entienden con paciencia.ACUARIO (22 enero-19 febrero). Y sí, puede que te invada cierta nostalgia rara, como si algo del pasado volviera a tocar tu puerta para recordarte que hay heridas que aún no terminaste de cerrar del todo. PISCIS (20 febrero-20 marzo). Este finde el reto es ese: controlar los impulsos y dar un paso atrás antes de soltar palabras que no puedes recoger. Quizás muchas veces lleves razón, pero el problema es que en otros momentos sabes que puedes enturbiarlo todo con tus palabras.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO