Horóscopo Negro para HOY 19 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Esta semana no vas a conformarte. No vas a bajar la cabeza. No vas a mendigar nada. Te has cansado de pensar tanto en los demás y olvidarte de ti. Y ahora vas con otra energía: la de quien ya no quiere complacer a todos, solo vivir en paz.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Eres una mente brillante, lo sabes. Ves lo que otros no ven, sientes lo que otros no sienten, y aun así, a veces te enganchas a lo que sabes que no te conviene. Por orgullo, por apego, por demostrarte que puedes. Pero, ¿vale la pena pagar ese precio? ¿De verdad necesitas luchar por algo que en el fondo sabes que solo te roba energía?SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). No vas a decir que no, claro que no. No está en tu naturaleza. Tú siempre vas a querer ver qué hay al otro lado, aunque te tiemblen las piernas. Y aunque digas que te da igual, la verdad es que no te da igual. Te inquieta. Te emociona. Te confunde. Porque esto, sea lo que sea, te está buscando a ti.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Vas a tener que aceptar que hay caminos que se cierran sin explicación. Y sí, cuesta. Pero si se cerraron, es porque no te llevaban a ningún sitio donde fueras a crecer. Esta semana es para dejar de castigarte con pensamientos que no llevan a nada. Deja de buscar razones donde solo hay ciclos que se acaban. No te obsesiones con reconstruir lo que claramente ya no encaja contigo.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Deja que te busquen, que te nombren, que te observen desde lejos, y cuando lo hagan, tú solo sonríe y sigue con lo tuyo. No tienes nada que demostrar. Ahora tu energía tiene que estar puesta en ti, en lo que estás construyendo, en lo que amas, en la gente que sí te cuida.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Tienes mil ideas en la cabeza. Y muchas son buenas, muy buenas. Pero si no las bajas a tierra, se quedan ahí, flotando como todo lo que has postergado por miedo, por cansancio o por culpa de lo que otros te dicen. Y sí, Piscis, esta semana puede que escuches opiniones que te desanimen. Gente que te diga que no puedes, que no va a salir, que es complicado. Son solo pruebas. Pruebas para ver si vas a creer más en ti…, o en ellos.Con información del Horóscopo Negro