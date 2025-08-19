Si te gustan las películas de acción, las salas de cine tapatías albergan actualmente la película Shadow Force: Sentencia de muerte en su programación.Kyrah e Isaac fueron dos agentes líderes de un grupo multinacional de fuerzas especiales llamado Shadow Force, quienes rompieron las reglas al enamorarse. Ahora, para proteger a su hijo, viven ocultos.Pronto, deberán volver a tomar las armas, ya que hay una gran recompensa por sus cabezas y la vengativa Shadow Force está a punto de encontrarlos, por lo que la lucha de una familia se convierte en una guerra sin cuartel.(Shadow Force)De Joe Carnahan.Con Kerry Washington, Omar Sy, Method Man, Veronica Falcón, Mark Strong, Da’Vine Joy Randolph.Estados Unidos, 2026.XM