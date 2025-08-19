Martes, 19 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Shadow Force: Sentencia de muerte”

Para los aficionados al cine de acción la película Shadow Force: Sentencia de muerte en la cartelera de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

"Shadow Force: Sentencia de muerte" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Si te gustan las películas de acción, las salas de cine tapatías albergan actualmente la película Shadow Force: Sentencia de muerte en su programación.

Shadow Force: Sentencia de muerte. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Kyrah e Isaac fueron dos agentes líderes de un grupo multinacional de fuerzas especiales llamado Shadow Force, quienes rompieron las reglas al enamorarse. Ahora, para proteger a su hijo, viven ocultos.

Shadow Force: Sentencia de muerte. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Pronto, deberán volver a tomar las armas, ya que hay una gran recompensa por sus cabezas y la vengativa Shadow Force está a punto de encontrarlos, por lo que la lucha de una familia se convierte en una guerra sin cuartel.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Rosario: Herencia Maldita”

Shadow Force: Sentencia de muerte

(Shadow Force)

De Joe Carnahan.

Con Kerry Washington, Omar Sy, Method Man, Veronica Falcón, Mark Strong, Da’Vine Joy Randolph.

Estados Unidos, 2026.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones