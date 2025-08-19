Si te gustan las películas de acción, las salas de cine tapatías albergan actualmente la película Shadow Force: Sentencia de muerte en su programación.

Shadow Force: Sentencia de muerte. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Kyrah e Isaac fueron dos agentes líderes de un grupo multinacional de fuerzas especiales llamado Shadow Force, quienes rompieron las reglas al enamorarse. Ahora, para proteger a su hijo, viven ocultos.

Shadow Force: Sentencia de muerte. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Pronto, deberán volver a tomar las armas, ya que hay una gran recompensa por sus cabezas y la vengativa Shadow Force está a punto de encontrarlos, por lo que la lucha de una familia se convierte en una guerra sin cuartel.

Shadow Force: Sentencia de muerte

(Shadow Force)

De Joe Carnahan.

Con Kerry Washington, Omar Sy, Method Man, Veronica Falcón, Mark Strong, Da’Vine Joy Randolph.

Estados Unidos, 2026.

XM