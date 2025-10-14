Festival de la Carne en su Jugo en Guadalajara, lo que debes saber del evento

Este sábado 18 de octubre, Guadalajara será sede del Festival de la Carne en su Jugo 2025, un evento gastronómico que reunirá a locales y visitantes en el Paseo Alcalde —entre las calles Morelos y Juárez— para rendir homenaje a uno de los platillos más representativos de Jalisco. La cita forma parte de la celebración oficial del “Día de la Carne en su Jugo”, reconocido por los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

Durante el festival, que se desarrollará de 12:00 a 18:00 horas, se podrá disfrutar de música en vivo, venta de comida y un concurso gastronómico familiar. Participarán 26 equipos que prepararán este tradicional platillo jalisciense, el cual combina carne de res, tocino y tomate, siguiendo la receta original. El Comité Organizador apoyará con insumos básicos y espacio para servir al público.

A diferencia de años anteriores, en esta edición no habrá degustaciones gratuitas: el costo por platillo será de 100 pesos, pagaderos en un módulo especial habilitado en la zona. Esta dinámica busca fortalecer la logística del evento y garantizar una experiencia ordenada para los asistentes.

El Festival de Carne en su Jugo no solo será una fiesta culinaria, sino también un encuentro familiar que destaca la riqueza cultural del estado. Frente a la Catedral de Guadalajara, la tradición, el sabor y la convivencia se combinarán en un evento que celebra la identidad jalisciense a través de su cocina.

SV