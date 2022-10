Tras dos años de pausa por la pandemia, Fiestas de Octubre regresó este 2022 y tras comenzar actividades el pasado 30 de septiembre, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco reporta que, hasta el pasado 8 de octubre, 212 mil 313 personas han acudido a la principal sede en el Auditorio Benito Juárez, que diariamente ha ofrecido, entre otras amenidades, espectáculos musicales y artísticos, de manera gratuita –incluidos con el boleto de acceso general- poniendo a disposición seis mil asientos libres.

Entre las actividades más populares han destacado Canica Azul y la Mansión del Terror, así como juegos mecánicos y pabellones gastronómicos y comerciales.

“Son muchas las cosas para estar contentos, las buenas noticias siguen llegando en las Fiestas de Octubre. Tuvimos un inicio y unos fines de semana espectaculares, otros días no han sido la excepción, no cabía ni una aguja. Todos los días me he salido a caminar entre la gente y voltear a ver las expresiones en sus caras, veo rostros alegres, llenos de emoción y muy felices. Seguimos trabajando para darles una de las mejores experiencias de su vida. Los esperamos con los brazos abiertos”, comentó Esteban Estrada, director general de la AEEJ.

Entre las novedades de esta edición destaca el Momento Fiestas de Octubre en la explanada, y el espectáculo inmersivo Flow: La Fábrica de Colores, una sala acondicionada con audio surround, 16 mil pixeles led, 50 esferas kinetic, 15 equipos láser multicolores, 64 botones interactivos, diversos efectos especiales y videoproyección.

A la fecha, el Foro Principal ha sido escenario de las memorables presentaciones de Lupillo Rivera y Mi Banda el Mexicano de Casimiro Zamudio; el 125 Aniversario del Mariachi Vargas de Tecalitlán; la Lucha Libre AAA; Jesse y Joy, María José, Aterciopelados y los espectáculos “Jalisco es Cumbia”, “Jalisco es Comedia” y “Jalisco es Banda”.

Agéndalo

Espectáculos en el Foro Principal del Auditorio Benito Juárez

10 de octubre - 7:00 pm- C-Kan

11 de octubre - 9:00 pm- Belinda

12 de octubre - 6:00 pm- Ramón Ayala, Lorenzo de Monteclaro, Madrazo Norteño, Venados de Nayarit y Los Cadetes de Linares

13 de octubre - 7:00 pm - Marca Registrada, Josi Cuen

14 de octubre - 7:30 pm - Jalisco Suena: Paté de Fuá, Rabiosos del Norte, Vaquero Negro

15 de octubre - 1:00 pm - La Granja de Zenón

16 de octubre - 1:00 pm - Función 1: Muñecas LOL, y 5:00 pm - Espectáculo sorpresa

- 1:00 pm - Función 1: Muñecas LOL, y 5:00 pm - Espectáculo sorpresa Flow, Fábrica de Colores, se presenta todos los días con funciones cada 15 minutos. Horario: Lunes a jueves, de 15:00 a 21:00 horas; viernes, sábado y domingo, de 12:00 a 22:00 horas. Costos: adultos 40 pesos. Niñas y niños 20 pesos. Flow cuenta con 16,000 pixeles led, 50 esferas kinetic, 15 equipos láser multicolores, 64 botones interactivos, diversos efectos especiales y videoproyección.

Momento Fiestas de Octubre: Espectáculo multimedia que se desarrolla todos los días en la explanada del auditorio y tiene una duración de 8 minutos. Tendrá 3 presentaciones diarias, 19:30, 20:00 y 20:30 horas. Acceso gratuito dentro de las instalaciones.

Para más información sobre Fiestas de Octubre, consulta el sitio web oficial: fiestasdeoctubre.com.mx, y redes sociales oficiales en Facebook: FiestasDeOctubreJal, en Instagram: /fiestasdeoctubre/ y en Twitter: @octubrefiestas.

Para saber:

Las Fiestas de Octubre concluirán actividades el 2 de noviembre, en el Auditorio Benito Juárez, Prol. Mariano Bárcena s/n, Col. Auditorio, Zapopan, Jalisco.

Horario del auditorio: De lunes a domingo, de 10:00 a 23:00 horas. Horario de las taquillas: lunes a viernes, de 9:00 a 23:00 horas, y sábados y domingos, de 10:00 a 23:00 horas.

Costo de boletos:

Público en general (mayores de 13 años): 40 pesos

Niñas y niños de 3 a 12 años: 20 pesos

Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad: 20 pesos

Ingreso a Canica Azul: 40 pesos

Escuelas (solo acceso sin Canica Azul): 12 pesos

