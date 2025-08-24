Fiestas Octubre 2025: ¿A qué hora inicia la preventa de boletos del segundo bloque de la cartelera?

Al confirmar las presentaciones de destacados artistas como Belinda, Camila, Grupo Frontera y Icons of Classic Rock, la cartelera del Foro Principal continúa ampliándose.El acceso al Foro Principal en la zona general es gratuito con la compra del boleto de acceso a la feria, sin embargo, los organizadores también ofrecen la venta de boletos exclusivos en áreas especiales ubicadas frente al escenario, que ofrecen una mejor vista y mayor comodidad.Si quieres garantizar tu lugar y tener una mejor experiencia visual y sonora por la cercanía con los artistas, esto es lo que debes saber para adquirir tus boletos.De acuerdo con lo anunciado por los organizadores, la venta de boletos en zonas especiales del Foro Principal para los conciertos del segundo bloque de artistas anunciados estará disponible a partir de las 9:00 de la mañana de este domingo 24 de agosto en Ticketmaster.1. Ingresa al sitio oficial de Ticketmaster.2. Busca los conciertos de Fiestas de Octubre y accede al de tu interés. Selecciona la zona en la que quieres estar.3. Ingresa el número de boletos en tu compra. Recuerda que el máximo es de 6 por persona.4. Realiza el pago, recibirás tus boletos vía correo electrónico. El costo final del boleto incluirá el acceso general a la feria.4 de octubre: Icons of Classic Rock5 de octubre: Banda El Recodo9 de octubre: Camila19 de octubre: Belinda21 de octubre: Grupo Pesado23 de octubre: Piso 2125 de octubre: Grupo Frontera31 de octubre: Intocable1 de noviembre: Bad Gyal4 de noviembre: La Arrolladora Banda el Limón* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB