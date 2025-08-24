Fiestas Octubre 2025: ¿A qué hora inicia la preventa de boletos del segundo bloque de la cartelera?

Al confirmar las presentaciones de destacados artistas como Belinda, Camila, Grupo Frontera y Icons of Classic Rock, la cartelera del Foro Principal continúa ampliándose.

El acceso al Foro Principal en la zona general es gratuito con la compra del boleto de acceso a la feria, sin embargo, los organizadores también ofrecen la venta de boletos exclusivos en áreas especiales ubicadas frente al escenario, que ofrecen una mejor vista y mayor comodidad.

Si quieres garantizar tu lugar y tener una mejor experiencia visual y sonora por la cercanía con los artistas, esto es lo que debes saber para adquirir tus boletos.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para los artistas del segundo bloque de la cartelera del Foro Principal?

De acuerdo con lo anunciado por los organizadores, la venta de boletos en zonas especiales del Foro Principal para los conciertos del segundo bloque de artistas anunciados estará disponible a partir de las 9:00 de la mañana de este domingo 24 de agosto en Ticketmaster.

¿Cómo comprar boletos para el Foro Principal?

1. Ingresa al sitio oficial de Ticketmaster.

2. Busca los conciertos de Fiestas de Octubre y accede al de tu interés. Selecciona la zona en la que quieres estar.

3. Ingresa el número de boletos en tu compra. Recuerda que el máximo es de 6 por persona.

4. Realiza el pago, recibirás tus boletos vía correo electrónico. El costo final del boleto incluirá el acceso general a la feria.

Nuevos artistas anunciados para el Foro Principal de las Fiestas de Octubre 2025

4 de octubre: Icons of Classic Rock

5 de octubre: Banda El Recodo

9 de octubre: Camila

19 de octubre: Belinda

21 de octubre: Grupo Pesado

23 de octubre: Piso 21

25 de octubre: Grupo Frontera

31 de octubre: Intocable

1 de noviembre: Bad Gyal

4 de noviembre: La Arrolladora Banda el Limón

