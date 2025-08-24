El cineasta mexicano, creador de El laberinto del fauno y La forma del agua, finalmente verá concretado uno de sus anhelos más antiguos: llevar a la pantalla grande su versión de Frankenstein. Sin embargo, no todos los involucrados están satisfechos con la estrategia de lanzamiento del filme.

Estreno confirmado y paso al streaming

La adaptación de la obra de Mary Shelley, protagonizada por Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein y Jacob Elordi como la criatura, llegará a los cines el 17 de octubre. Su permanencia en cartelera será de apenas tres semanas, antes de incorporarse al catálogo de Netflix el 7 de noviembre, lo que garantizará su distribución a nivel internacional.

La molestia de Jacob Elordi

La decisión de mantener tan breve la proyección en salas generó reacciones entre los propios protagonistas. En entrevista con Variety, Jacob Elordi manifestó su inconformidad:

“Es desgarrador que películas como esta no tengan estrenos completos en salas. Mi mayor esperanza es que se pueda mantener el filme en los cines tanto tiempo como sea posible y que esto siente un precedente para otros proyectos”.

El actor australiano, encargado de dar vida al monstruo, lamentó que producciones de gran escala no reciban el impulso que, en su opinión, merecen en la pantalla grande.

El caso de Frankenstein no es aislado. Otros intérpretes de renombre, como Daniel Craig, también han cuestionado el modelo de distribución de Netflix, asegurando que propuestas de gran formato deberían disfrutarse principalmente en cines y no solo en dispositivos domésticos.

Algo similar ocurrió con Pinocho, la película previa de Del Toro, que se estrenó bajo el mismo esquema: tres semanas en salas y luego su llegada a streaming. Aunque se llevó el Oscar a Mejor Película Animada, gran parte del público nunca la experimentó en el cine, lo que dejó la sensación de que la vivencia pensada para la gran pantalla se perdió en televisores y celulares.

A diferencia de su compañero, Oscar Isaac mostró un enfoque un poco más positivo respecto al tema:

“Va a estar en cines un tiempo. La gente podrá verla en pantalla grande y es un espectáculo asombroso. Sería maravilloso tener esa experiencia comunitaria. Verla en salas es lo ideal”.

Si bien coincide en el valor de la experiencia cinematográfica, el actor considera que incluso unas pocas semanas representan una oportunidad para que el público disfrute del espectáculo en su formato más inmersivo.

Una pasión de dos décadas para Del Toro

El proyecto de Frankenstein ha acompañado a Guillermo del Toro durante casi veinte años. A lo largo de su carrera intentó en múltiples ocasiones llevar esta historia al cine sin éxito, hasta que finalmente logró materializarla. Para el director, se trata de una de las narraciones que más lo han marcado, y que ahora podrá reinterpretar con su inconfundible visión gótica y la profundidad temática de la obra original de Mary Shelley.

Un reto para el cine contemporáneo

El estreno de Frankenstein se perfila como un punto de discusión dentro de la industria. Si logra atraer suficientes espectadores durante sus escasas semanas en cartelera, podría abrir el debate sobre la necesidad de ampliar la permanencia de producciones de gran envergadura en salas de cine. Tanto Elordi como Isaac coinciden en un mismo deseo: que el público viva esta historia en la oscuridad de una sala y frente a una pantalla gigante, tal como fue concebida.

BB